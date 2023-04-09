張繼聰下周競逐影帝殊榮　公開26年前青澀照鼓勵自己：聰，你得㗎

《第41屆香港電影金像獎》將於下周日舉行，憑《窄路微塵》和《飯戲攻心》分別入圍競逐「最佳男主角」和「最佳男配角」兩項殊榮的張繼聰，在社交網站上透露自己心情極緊張，坦言「真係好難平常心​​」，又分享自己從事演員多年以來的心態一直未變：「諗番起一路以嚟嘅所有…原來真係會控制唔到條淚腺。」



張繼聰第一次競逐「最佳男主角」殊榮。（IG：@louischeung2013）

張繼聰今日（9日）凌晨在Instagram公開一張於1997年所拍攝、當年只有17歲的自己的陳年舊照，並感性發文寫道：「果（嗰）時第一次參加學校嘅舞台劇製作，唔係做演員喎，而係做舞台助理，即係打雜，乜都要做，辛苦到飛起。依個係校規，每位新生都一定要做，但係捱完之後，將來做演員你就會明，企上台，其實有幾多人幫緊你。」他坦言因為當時這個體驗，令到自己直到今日，依然對身邊每一位工作人員抱住感恩的心。

17歲時的張繼聰。（IG：@louischeung2013）

他表示，當時站在台邊望着台上的師兄師姐落力演出令台下觀眾又笑又喊又感動，覺得表演者非常偉大，因此立志一定要成為一個出色的表演者：「幾艱難都好，我一定要做個出色嘅表演者，眨吓眼，就過咗26年，唔肯定我做唔做到一個出色嘅表現者，不過肯定嘅係，原來真係好X艱難。瞇埋眼，諗起依26年，為咗成為一個表演者行過嘅每一步，捱過嘅每一刻⋯⋯仲有，無數咁多次同自己講『聰，你得㗎，你仲有半滴㗎，頂埋佢』諗番起一路以嚟嘅所有…原來真係會控制唔到條淚腺。」張繼聰坦言很感恩直到43歲的今天自己仍然係一個表演者，覺得自己愈來愈幸運，所以唯有更加努力。

張繼聰坦言很感恩直到43歲的今天自己仍然係一個表演者。（IG：@louischeung2013）

下星期就是金像獎，他直言無法以平常心看待：「我份人都算好chill ，都真係有少少緊張，贏輸，真係唔係重點，重點係佢硬係未到，梗係唔知點咁。不過咁，可以去到呢一步，都算係咁啦。一於嘆盡佢！唔係咩吖？」他最後又對相中對將來充滿幻想的17歲純情少年說：「我冇辜負你嘅演員夢，會繼續劈落去！」

張繼聰獲不少圈中好友留言打氣。（IG：@louischeung2013）

岑珈其、阿Sa蔡卓妍及嚴崇天圈中人留言為張繼聰打氣，龔嘉欣亦留長文大讚：「有幸同你合作過，你不斷投放去諗每一場戲點樣再好啲，幫助對手一齊去完成，嗰份演員嘅用心投入真係唔係個個都做到呢個程度，欣賞你。」胡卓希留言稱：「每次望你表演，都覺得呢個人識發光，好神奇，從你身上都睇到出色嘅表演者，原來係咁！繼續劈落去！聰哥」朱薰則突破盲點說：「你係一個岀色嘅表演者，Btw唔好用個仔張相嚟呃神騙鬼！」

龔嘉欣留長文大讚張繼聰是個好演員。（《誇世代》劇照）

原來除了朱薰覺得17歲的張繼聰與他15歲的兒子James張瞻一樣樣之外，亦有非常多網民對此表示同感，令張繼聰慨歎：「諗住感性分享下，你班友淨係話似我個仔，會唔會係佢似我吖？」