隱形戰隊｜陳榮峻成Final Boss最大嫌疑人　親揭謎底：網民真犀利

無綫劇集《隱形戰隊》步入尾聲，終極大反派匡勝天（陳展鵬飾）於第25集成功上訴，更在監獄外下戰書，第26集開始就會正式出獄，展開復仇計劃，劇情進入高潮，非常緊張！而劇集亦掀起網民熱烈討論，不少人都猜測陳展鵬背後應該還有一個真正的Final Boss，就是正氣凜然的江Sir（陳榮峻飾）。



匡勝天（陳展鵬飾）出獄。（《隱形戰隊》截圖）

同一時間，亦有不少網民討論指從種種跡象來看，其實警務處助理處長江志堅（陳榮峻飾）才是真正的幕後大反派Final Boss，認為他平時雖然正氣凜然，實則是8年前詹筱柔（趙璧渝飾）虐殺案的幕後主腦，更從中幫助了陳展鵬出獄。

詹筱柔（趙璧渝飾）。（《隱形戰隊》截圖）

詹筱柔（趙璧渝飾）是警方派去調查賣淫組織的臥底，可惜因為後來身份暴露而被匡勝天（陳展鵬飾）殺害而殉職。最近一集中，從方國希（江美儀飾）的回憶中可以看到她慘遭陳展鵬虐打至死的畫面，下場十分慘。

匡勝天（陳展鵬飾）虐殺臥底詹筱柔（趙璧渝飾）。（《隱形戰隊》截圖）

江Sir（陳榮峻飾）負責成個隱形戰隊。（《隱形戰隊》截圖）

陳榮峻話「江Sir」唔係Final Boss。（《隱形戰隊》截圖）

不過陳榮峻在接受《香港01》訪問時就否認自己是劇集的Final Boss，他說：「我唔係Final Boss。」記者續問「是規定要回答不是，還是真正的不是？」他表示哭笑不得，再回答道：「網民真係犀利，好有想像力，咁都估到係我，但係真係唔係我，大家可以估少一個。」言下之意即是說真正的Final Boss另有其人？他笑說：「劇情方面我不便透露。」