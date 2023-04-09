炎明熹18歲生日會Menu曝光　450蚊被轟太貴份量少：每樣只限一粒

炎明熹（Gigi）自出道以來於中港兩地人氣高企，一班粉絲上周五（7日）在西貢一間酒店為她舉辦盛大的18歲生日派對，吸引近500名「GI炎粉」出席，令Gigi都忍不住爆喊，場面感人。生日派對以宴會形式進行，據出席網友透露，入場費索價約四五百元，該網民後卻疑心感不滿，將當天餐牌放上網，狠批收費過高，又鬧爆太少食物：「畀四百幾五百蚊，食嗰三樣熱盤，每樣只限一粒！」



炎明熹今日18歲生日。（IG：@yiminghay）

按照該網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」公開的派對餐牌，當日的宴會食物包括牛油果醬蟹肉撻、香蔥帶子他他、意式松露小飯球、只是焗海蝦穌盒、迷你牛肉漢堡以及迷你鮮果撻，不過數量每人每款只限一件，一枱只得6件或12件，不可添食，令該名網民忍不住鬧爆，叫大家評評理：「真係佛都扯火，自己賺咗幾億㗎啦，嗰啲fans成千幾人，每個平均收$450，都執75萬啦，食埋啲咁嘅垃圾，正常一個小朋友食三粒嘢，點夠飽啊？」

炎明熹上星期在西貢一間酒店舉行18歲生日派對。（YouTube：@TVB USA Official）

炎明熹生日會Menu曝光。（網上圖片）

該名網民非常火滾。（網上圖片）

該名疑似粉絲的網民狠批所謂的焗海蝦似足在超市買到的白肉蝦仔。（網上圖片）

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有部分網民認同「唔抵食」，但有網民直言大部分宴會的形式都是每樣一件，認為該名網民太敏感，亦有不少留言認為既然是粉絲就應該撐到底，而且能夠與偶像近距離接觸理應「抵番晒」。有粉絲護航，以MIRROR下月舉行的歌迷見面會每位$480來相提並論，不過有網民認為無法作比較，因為MIRROR有12人，計落平得多。

不少留言認為既然是粉絲就應該撐到底，而且能夠與偶像近距離接觸理應「抵番晒」。（YouTube：@TVB USA Official）

MIRROR為慶祝官方歌迷會成立一周年，5月將舉行《Hi MIRO！見面會》，入場價$480。（FACEBOOK：@Mirror FAN CLUB）

炎明熹4月9日18歲成人禮 GI炎粉多項全港生日應援勁有心