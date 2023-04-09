李龍基未婚妻用人民幣塞爆Hermès袋　事後急發文揭真相：覺得有趣

現年72歲的李龍基與比他細36歲的女友Chris Wong近年愈愛愈高調，經常出雙入對，李龍基更透露計劃與Chris在今年內結婚，而Chris亦「疊埋心水」做李太，閒時畫畫、去旅行、陪男友出席活動，生活寫意，日前她更在IG Story高調曬幸福，除了大曬Hermès手袋之外，袋內還放了一疊疊人民幣，相當驚人！不過今日（9日）Chris又突然出Post，澄清手袋同錢都不屬於自己！



李龍基與比他細36歲的女友Chris Wong近年愈愛愈高調，經常出雙入對。（IG@chrisart1017）

而Chris日前先後Post出兩張用名牌手袋裝着錢的照片，並寫道：「我每個包包的都願意把所有位置，毫無保留留給你」、「你的努力耕耘，我不介意把手袋的空間，全部騰出來給你塞滿」，目測金額有數十萬！不過Chris就澄清：「此照片源自朋友daisy所擁有，她配文不介意老公把他的包包塞滿和把空間留給他！注：我本人只是覺得有趣，照片和內容只是轉發！」

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之後Chris又再出Post，再次強調手袋同錢都不屬於自己：「之前的配文圖片動態轉載自朋友的，純屬覺得配圖和文字有趣轉發在個人動態上，沒想到造成如此大的誤會，實屬抱歉…」李龍基早年憑開騷、登台密密搵銀，吸金力驚人，有指他坐擁7個物業，絕對是圈中的「隱形富豪」。雖然Chris否認手袋同錢是自己的，但有指李龍基將7個物業全數歸於Chris名下，保障對方生活無憂，可見Chris都深受寵愛！