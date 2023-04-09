謝天華曾為林憶蓮演唱會伴舞　難忘脫剩紅色底褲上演男男纏綿舞步

在樂壇中搵食艱難眾所周知，但除了歌手之外，還有一眾幕後包括曲詞編監，還有陪伴歌手上台的一眾專業舞蹈員。為見證香港60年來商業舞蹈輝煌成績，香港舞蹈演藝人協會，舉辦了以香港舞蹈歷史為主題的展覽《舞之步伐．藝之傳承》。而舞蹈員出身的謝天華（Michael）與香港排舞總監林青峰接受《香港01》訪問，大講舞蹈員辛酸及難忘經歷。

舞蹈員出身的謝天華（Michael）與香港排舞總監林青峰接受《香港01》訪問，大講舞蹈員辛酸及難忘經歷。（梁碧玲攝）

舞蹈員在舞台上總是表現得專業，每個一舞步、表情全力做好，有人會羡慕他們以興趣為工作，但其實背後的辛酸只有自己知。以舞蹈員出身的Michael指8、90年代樂壇非常蓬勃，每個歌星都會開幾十場演唱會，而自己只是幸運地在這個時候入行。Michael笑言自己精力旺盛，下午為一位歌星排舞，晚上就要為另一位歌手的演唱會表演，體能上完全沒有問題。

以舞蹈員出身的Michael指8、90年代樂壇非常蓬勃，每個歌星都會開幾十場演唱會，而自己只是幸運地在這個時候入行。（梁碧玲攝）

謝天華（右）最難忘的是自己在1991年為林憶蓮演唱會伴舞的大膽演出。（片段畫面）

提到最難忘的演出，Michael二話不說必定是1991年為林憶蓮紅館演唱會伴舞的經歷。他憶述答應當年為演唱會擔任舞蹈總監的林青峰，在演唱會上跳一段兩位男舞蹈員的雙人舞，但排舞後才知道只穿紅色底褲上台跳舞，而且舞步曖昧纏綿，更笑言：「 你話係咪離晒大譜？我當時感覺好似畀人強姦！但係神奇嘅事發生，跳完之後有位女歌星特別私訊我，話頭先隻舞好正。」問到是否帶著包袱上台演出？Michael謂：「直頭尷尬啊！當時係好前衛嘅一件事，兩個男dancer得條底褲企喺度跳好纏綿嘅動作，我相信當時嘅觀眾都有少少O嘴 。但完成演出後就覺得是值得嘅，對自己嚟講係一個突破同好有成功感。」

問到做舞蹈員搵唔到食，為何仍要堅持？Michael和林青峰坦言入行時已經知道跳舞不會跳到發達，堅持下去的只有熱誠兩個字，因為站在台上所得到的的滿足感並不是金錢能夠衡量得到，興趣最緊要，金錢就變了第二位。至於很多時候舞蹈員的努力都會被忽略，Michael表示作為表演者上到台就要搶大家的眼球，現時的觀眾都很喜歡看跳舞，亦有很多都懂得分辨舞蹈員跳得好與否。

Michael和林青峰坦言入行時已經知道跳舞不會跳到發達，堅持下去的只有熱誠兩個字。（梁碧玲攝）

最後兩人寄語想入行的年輕人，有天份只是基本，驚艷才是最重要，更認為香港舞蹈員需要更加多機會，而舞蹈員本身亦應該需要自我增值，還要有對舞蹈的熱誠：「一定要有熱誠，唔好怕辛苦，流出嚟嘅汗係值得嘅。」