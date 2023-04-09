馬國明劇接劇驚觀眾會熄電視　笑言搵錢好辛苦：緊係要節儉啦

今天（9日）無綫新劇《法言人》舉行宣傳活動，兩位主角馬國明以及林夏薇均有出席，薇薇更以一身律師裝亮相，更自爆律師對白又長又複雜，花了很多時間練習，誇張程度連老公都受不了要行開，她說：「有時我練練吓，佢會行開佢覺得我好煩，佢話呢個已經聽咗第十次啦，可唔可以唔好再講？佢行開咗，佢就嚟聽到都識背。」

薇薇更自爆律師對白又長又複雜，花了很多時間練習，誇張程度連老公都受不了要行開。（陳順禎攝）

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）在今年元旦宣布婚訊，早已同居試婚的他們亦愈愛愈甜蜜，經常出雙入對出席聚會，羡煞旁人。日前有網民在名店Outlet「捕獲」拍拖行街的馬明同靚湯，連行街都選擇行Outlet，可見靚湯都貫徹馬明「慳家節儉」的美德。

有網民在名店Outlet「捕獲」拍拖行街的馬明同靚湯。（小紅書圖片）

馬明接受《香港01》訪問時解釋：「其實嗰日唔係我哋行街，佢有個朋友喺新加坡過咗嚟，變咗其實係我哋想帶佢個朋友去shopping嘅地方，其實主力係佢個朋友shopping ，就唔係我哋shopping，我唔知報紙寫咩血拼，大家笑吓就算啦（去咗outlet shopping？）係啊，諗住帶個朋友去outlet行吓，睇吓有冇啲抵嘅嘢買（靚湯而家似你好節儉）緊係啦，緊係要節儉，我搵錢好辛苦，搵錢真係好辛苦，最好唔好交咁多稅（薇：你搵好多錢喎，套套劇都係馬國明！）開始擔心啦，擔心啲觀眾再睇我會熄電視，一係同珍姐申請，我想拍埋《愛．回家》咁三個時段都見到我。」馬明認真識講笑。