金訪｜吳家樂入行29年依然有火　為一場戲三個月只吃烚菜與雞肉

「50億駙馬」與吳家樂是掛鈎的，連他的努力也被抹殺一樣，但吳家樂看得化，他說：「有句說話好難聽，但係真嘅，食得鹹魚抵得渴，發生喺我身上係事實，入得行就預咗有讚亦有彈。」

吳家樂沒有埋怨傳媒或網民的嘲諷，反而用另一種輕鬆態度面對，「我同屋企人講，任何新聞最緊要係咩呢？望下張相靚唔靚，字（標題）點寫或者人哋啲評論，一係唔好睇，一係睇完就算數。」放心，文章內所有吳家樂的照片都影得靚仔。

51歲吳家樂很愛演戲，但對他來說家庭才是最重要。（梁碧玲攝)

為一場戲戒口三個月

可能有人覺得吳家樂「唔憂做」，但51歲吳家樂2019年拍《鐵拳英雄》時，他演大奸角，有一場戲需要展示肌肉，吳家樂為了這場戲戒口，吃烚白肉、烚菜近3個月，還要不斷做Gym，初時不習慣，家中三位小朋友吃Pizza，吳家樂要即刻躲入房，「我驚聞到會忍唔住，不過慢慢就無事，原來白烚都好好味。」白烚好味？真的難以想像。

「演員就係咁，當你遇到有發揮嘅角色，就算得一場戲都會盡力去做。」

吳家樂基本上零死角，不用打燈或就角度，快門一按就可以了。（梁碧玲攝）

放棄與人比較心態

吳家樂當年拍《阿Sir早晨》入行，劇中的他戴眼鏡斯文學生造型絶對是小鮮肉級數，當年除主角黎明外，令人眼前一亮的是他，由力捧小生到現在多演配角，吳家樂覺得調節心態最重要，不要有比較心態，「唔通我甘心做一個三四綫、五六綫、七八綫嘅演員？或者有嘢派到嚟就做嘅人？我話我係咁，你都唔信啦。但當你知道有好多嘢不能控制，真係要天時地利人和，不如唔好諗咁遠，做好而家你嘅崗位。」

吳家樂入行29年，經歷過高高低低，令他覺得家人對自己最重要。（梁碧玲攝）

佛系式積極



做好本分不好高騖遠，可能會覺得吳家樂很老派，但吳家樂年輕時亦執着過，試過失去機會而不開心，「入行都30年，其實我撞過好多次板，如果諗返轉頭我想做好啲，但既然冇可能不如向前看。」



心態要積極，自我燃燒，但做好本分亦不等於你有更多機會，「你問我呢一刻，當然想做得更好，但如果去唔到更高，不如做好而家呢個位置嘅工作先，做好咗可能你會上多一級，但亦可能原地踏步，甚至向後退，但無人知㗎？」積極得來又要佛系，或許就是大台生存之道。