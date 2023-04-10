「宇宙最強」甄子丹11歲絕密練功片段曝光　凌空飛踢到頭一鏡到底

有「宇宙最強」之稱的甄子丹今年「登六」，早前為電影《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）宣傳，上名嘴Jimmy Kimmel的節目受訪，期間被主持問他跟成龍對打誰會贏，他笑著說：「我老了但他更老」（I’m old but he’s older），又以長輩（seniority）來稱呼對方。

甄子丹早前接受Jimmy Kimmel訪問。（影片截圖）

究竟甄子丹定成龍邊個較好打？甄子丹以五字回應，（網上圖片）

甄子丹自信滿滿，皆因他從小開始習武，練得一身好武功。日前他在微博公開絕密練功片段，剪輯由11歲開始到長大不同階段的習武成果，全部真功夫一鏡到底。11歲時候的甄子丹身材瘦削，但揮動雙節棍動作流暢，之後又耍長棍及大刀，功架十足，拍得住子丹偶像、已故武術家李小龍咁犀利！

11歲耍雙節棍，動作流暢。（微博@甄子丹）

揮長棍亦功架十足。（微博@甄子丹）

之後甄子丹再分享打沙包片段，見他拳拳到肉，出拳快狠準；不過拳腳功夫更為利害，跑身凌空飛踢向沙包，「嘭嘭」聲，差不多踢到有一個人咁高。甄子丹感觸留言：「11歲開始，我的命運改變了。現在，我想我也改變一些人的喜好和觀念。」粉絲紛紛留言大讚：「丹哥太帥了」、「踢腿動作非常瀟灑」、「偶像李小龍和甄子丹先生是我的動力来源！」、「丹哥改變了我的人生」、「台上一分鐘，台下十年功」。

宇宙最強超Fit Body！（ig@idonnieyenarmy）

凌空飛腳踢到差唔多一個人咁高。（微博@甄子丹）

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生於廣州的甄子丹，兩歲隨家人移居香港， 12歲再移居美國波士頓，曾入籍美國，現已放棄。甄子丹的媽媽麥寶嬋原是一名女高音，生下子丹後身體不佳，開始習拳，後成為知名武術家和太極高手，於波士頓創辦中國武術研究所。甄子丹從小便開始習武，視李小龍為偶像，母親就讓他學北少林拳及太極拳，為他打好武術根基。

甄子丹有「宇宙最強」之稱。（ig@donnieyenarmy）

甄子丹視李小龍為偶像。（網上圖片）