中年好聲音｜顏志恒孖魏嘉信合唱引爆淚水　肥媽喊爆：好有兄弟情

無綫綜藝歌唱真人騷《馬百良安宮牛黃丸呈獻：中年好聲音》。昨（9日）晚播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，經過一輪激戰，李佳及顏志恒獲得全晚最高分88分，羅啟豪獲得本回合MVP，林鉫徫則被淘汰。

顏志恒（左）同魏嘉信晒兄弟情。

是集李佳及顏志恒憑住出色表現，同樣獲得88分成為全晚最高分。李佳邀來被她親手淘汰的鄧家豪合唱《朋友別哭》，兩人一唱一和非常合拍，令「奄尖魔人」伍仲衡再度「鬆手」給予17分高分，伍大讚：「真摯、冇多餘嘅嘢、揀啱歌，同埋要讚吓李佳，真係愈唱愈有味道。」嘉賓評審巫啟賢則以普通話大讚：「我好享受你的歌唱，整個過程好欣賞你的淡定，這種態度是決定一首歌的勝與敗。」周國豐指李佳勝在「無私」，他說：「真係感受到你哋兩個嘅友誼，李佳如果有能力嘅話係會幫埋對手，令到成件事既可以成就自己，亦可以成就人哋，呢樣嘢好難得。」

獻唱《千載不變》的顏志恒+魏嘉信則大晒兄弟情，邊唱邊搭膊頭的二人，配以台上播出二人參賽《中年》時的珍貴片段，畫面感人；去到歌曲尾聲，眼淺的顏志恒終於「失守」抱緊魏嘉信爆喊，之後志恒講感受時再度淚崩：「呢份友誼冇可能係假，大家都係愛唱歌嘅人，我哋唔會勾心鬥角，我哋係互相切磋，特別唱《燕尾蝶》時，我哋由唔識到互相扶持，中間經歷咗好多嘢。」對於兩人真摯的演出，張佳添大讚：「一個字，Touching，志恒嘅眼淚，珍珠都冇咁真呀！Feel到你哋嘅兄弟情，同埋你哋唱得好舒服。」惟伍仲衡卻只給了15分，他解釋：「我都好感動，但我唔畀高分，因為呢隻歌唔係好啱比賽。」而給了18分的巫啟賢亦認同謂：「單講表現其實係得16分，呢隻歌係好平淡，唔適合比賽。」

肥媽感動到喊。

獻唱《祝福》的羅啟豪＋區俊傑，獲得85分不俗成績，巫啟賢直豎拇指大讚Amazing，他說：「《中年好聲音》講嘅係情懷，你哋感動到我，我聽到好有Feel，你哋唱咗兩句我就同肥媽對望，點個頭話有喇有喇，你哋好犀利。」肥媽則感動到喊：「好有兄弟情，佢哋唱到我哋好有感覺，啲麻甩佬感覺冇咁深嘅，我哋就深啲，咁都唔畀18分，咁我咪返屋企自己喊。」雖然羅啟豪並非獲得全晚最高分，但他仍獲得本回合MVP，負責頒MVP的巫啟賢解釋：「以個人嚟講，表現得最好係李佳，但因為係合唱，講究嘅係默契，我覺得最合拍嘅係羅啟豪同埋區俊傑。」這次亦是羅啟豪第二次獲得MVP獎項，最終與同樣獲得累積分數22分的顏志恒位列第三，排頭兩位分別是29分的李佳及25分的龍婷。

林鉫徫今集被淘汰，無緣晉級七強。

經過一輪激戰，林鉫徫與支嚳儀的累積排名分同樣只得15分包尾，惟本回合林鉫徫獲得分數比支嚳儀低，最終被淘汰無緣晉級七強。對於被淘汰，林鉫徫說：「我知道好多參賽者因為屋企或者工作，中途放棄咗比賽，我覺得自己好幸福，因為我冇放棄到，我嘅人生只係得音樂，《中年好聲音》對我嚟講只係一個車站，雖然我喺呢個站度暫時離別，但我相信好快可以喺另一個舞台度，再次見到大家。」

李佳同鄧家豪勁合拍。

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