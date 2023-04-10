79歲陳惠敏駝背撐拐杖現身內地　否認肺癌復發：年紀大身體唔太好

著名影星吳耀漢今日（10日）驚傳死訊，終年83歲。去年1月，吳耀漢與同為客家人的陳惠敏和胡杏兒老公李乘德（Phil）茶敍，《香港01》致電陳惠敏，他指收到吳耀漢死訊感到「個心唔安樂」。他表示不太清楚吳耀漢的健康情況，大家其實甚少聯絡，問到有沒有合作過？他說：「有，好耐，不過幾十年前合作過，拍過咩都唔記得嘞。嗰次飲茶都好耐，耐到我都唔記得。但聽到消息，個心都好唔安樂。」

陳惠敏否認肺癌復發

現年79歲的陳惠敏2020年9月公開承認患有肺癌，幸好他在患病初期及早發現，經過治療後終於戰勝病魔；但因半邊身曾中風不良於行，要用拐杖助行，他康復之後亦有努力做運動行山、打沙包。問到他最近身體如何？他直言不太理想，有點沙聲說：「我就過得去囉，但身體都唔係太好。（癌病復發？）冇冇冇，但年紀大呀，多謝你！」他透露有返內地工作，隨後表示要揸車便匆匆掛線。

陳惠敏曾約吳耀漢茶敍，聞對方死訊個心都唔安樂。（李乘德ig）

陳惠敏常演江湖大佬角色。（網上圖片）

近年陳惠敏深居簡出，但間中會在朋友聚會上露面，今年2月跟資深演員林威及一班好友飯聚，暢飲紅白酒，看上去精神不俗；惟日前網上流出的最新照片，陳惠敏一對眉毛變白，全程要撐住拐杖助行，明顯蒼老不少。

有網民在社交平台分享與陳惠敏的合照，穿白恤衫襯黑外套及西褲的陳惠敏撐住拐杖，行路時有些駝背，左手更顯得不太自然，當時已令網民擔心其健康情況。另一條在抖音的影片中，陳惠敏邊行保持笑容，側面和後面看都發現髮量較稀薄，不需要人攙扶，與現場人士傾偈時左手手指指，又在房內吞雲吐霧，雖然看上去較蒼老，但精神尚可。估計陳惠敏是參與內地的直播帶貨，不少網感都感慨「歲月不饒人大哥都老了」。

陳惠敏近照在網上流出，行路要用拐杖及有點駝背，左手更顯得不自然，網民憂心佢嘅健康。（網上圖片）

陳惠敏行路時有點駝背。（抖音截圖）

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現年79歲的陳惠敏自幼愛習武，學過「譚家三展拳」和「西洋拳擊」，坊間有說：「腿有李小龍，拳有陳惠敏」﹐足見陳惠敏功夫了得。1972年，陳惠敏代表香港參加東南亞拳賽擊敗眾多對手贏得冠軍； 1983年，他在「世界精英搏擊大賽」中僅用35秒擊倒日籍拳手森崎剛。陳惠敏在多部電影中飾演江湖大佬，《跳灰》、《舞廳》、《龍在江湖》、《古惑仔3之隻手遮天》等，霸氣形象深入民心。而他育有兩子一女，2020年與相伴50載的吳國英入紙註冊結婚，正式成為法定夫妻。

陳惠敏年輕時好打得。（網上圖片）

陳惠敏在2021年出席活動時透露將復出拍劇。（資料圖片）