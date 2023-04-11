隱形戰隊｜林子善出道跟「皇帝」拍電影　狂鬧人：唔咁做唔會深刻

《隱形戰隊》一眾演員，馬國明、唐詩詠、劉佩玥、劉穎鏇、江美儀、林子善、郭子豪等出席劇集宣傳活動，原來4月13日是林子善的生日，所以眾人準備了一個驚喜給他。活動的最後，監製表示活動主持的林子善遺漏了播宣傳片，林子善就即時嚇了一跳，怎料，原來是推出一個生日蛋糕替他慶祝。他在台上還感性的發言，一邊流淚一邊說，表示這十多年來多得監製文偉鴻（Jazz）的栽培。



林子善出席劇集宣傳活動。（葉志明 攝）

林子善說起與文偉鴻的淵源，他說：「跟咗十幾年啦，佢係不斷地教我點樣演，因為喺現場佢唔算勁（惡），佢算溫柔，其實我一入電影嘅時候裡面，我跟『皇帝』去拍戲，大家都知我係跟邊個出嚟，仲勁！但係有陣時某啲人係要用呢啲方法去話佢知點樣做，因為唔咁做唔深刻。因為拍攝嘅時候好多嘢干擾，背對白、位置、鏡頭、燈光，所以就要話返我哋知個焦點喺邊。」

《喜劇之王》中飾演洪爺(林子善飾)。(網上圖片)

眾人替林子善慶祝生日。（葉志明 攝）

他續說：「其實佢係不斷袋錢入我袋，調返轉我唔係拍佢嘅嘢我反而會緊張，反而會擔心。Jazz會準備晒最好嘅嘢，令我哋好舒服咁完成所有動作，場戲，但係仍係燃燒自己拍嘢，外景又跟，廠景又跟，其實我哋幾個真係擔心佢身體健康，因為佢真係28，48（小時）咁樣直踩，仲要改稿，有時佢仲留喺廠休息一兩鐘之後又繼續拍，所以我哋真係好感恩。」

林子善分享與監製文偉鴻的的淵源。（葉志明 攝）

談到兩人相識的經過，林子善回憶起，他們相識始於《兩妻時代》，當時文偉鴻擔任導演，而林子善則是飾演其中一角。林子善續說，當時的他剛剛從電影過渡至電視劇，所以很多事情都感到陌生。他說：「拍佢嗰場好短，因為我本身拍電影，拍完劇我就覺得佢個感覺唔似TVB，點解咁似我喺出面拍電影嘅導演嘅感覺。因為佢好清淅，感覺好快，拍完場戲我就喺架車度問佢點稱呼，之後就話：『我同你拍嘢個感覺好得意，你似拍緊電影。』佢又笑一笑話：『係咩？咁得意呀。』之後我又話：『係呀，希望多啲同你合作。』個淵源就係咁樣嚟。」

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