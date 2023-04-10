吳耀漢逝世｜曾志偉憶受教去做編劇　關係亦師亦友：對我影響好深

著名演員吳耀漢今日（10/04）逝世，享年83歲。與他相識多年的曾志偉為節目錄影時接受《香港01》訪問。他坦言與吳耀漢多年好友，關係亦師亦友，也是由他提議之下才由龍虎武師轉型成為編劇、演員，直言對他演藝生涯影響深遠。

曾志偉今晚為「獎門人」節目錄影。（梁碧玲攝）

曾志偉：「76年嗰時，佢同麥嘉一齊返嚟做《一支光棍走天涯》嘅時候，我仲係龍虎武師。我拍佢一部戲嘅時候，就係佢同我講話：『武俠片唔流行嘅話，你做武師冇用架喎，你咁鍾意度橋不如去做編劇啦。』咁我由嗰時開始我就走咗去做編劇，所以佢影響我演藝生涯好大。」

曾志偉表示自己因吳耀漢的提議，才由武師轉型做編劇。（梁碧玲攝）

談到吳耀漢，志偉哥就形容他為「冷面笑匠」。他說：「可能佢係喺英國演戲，所以演技同我哋好唔同，佢嘅演技係一種冇表情嘅做法，唔同我哋70，80年代好誇張嘅表情，所以喺佢身上都學到好多嘢。佢嘅喜劇節奏係非常之好，我同佢拍最多就係福星系列，由《福星高照》到最後《最佳福星》等等，我哋5個人嘅友情係好好。Richard係一個好幽默成日都好鍾意講笑嘅人，佢係一個紳士，因為佢太太係外國人，佢又係英國返嚟，所以佢好多幽默都係來自英國。你睇佢度嘅橋好多都係用身體語言，好少用對白，所以佢對香港喜劇演戲嘅影響係好深。」

曾志偉與吳耀漢是多年好友。（梁碧玲攝）

曾志偉與吳耀漢是多年好友。（影片截圖）

志偉哥續說：「佢帶動到香港好多喜劇嘅範疇，80年代咁多喜劇，佢都拍過好多，亦佔咗好大功勞。」志偉表示，最後一次與吳耀漢合作是2017年的《僵屍清道夫》，他說：「嗰時佢仲係好幽默，喺現場講好多舊時嘅嘢，仲係好健康，但係疫情呢幾年就見唔到佢。喺報紙見到佢身體唔係好好，今朝睇新聞就見到佢⋯我都好難過。喺福星入面佢同我都係好好朋友，對我影響好深，我好珍惜呢個朋友，亦都好多謝佢對演藝界嘅貢獻。」問到有沒有追思活動，志偉哥說：「Richard係一個好有交帶嘅人，佢屋企人會幫佢安排。如果有任何嘢要我哋我哋呢啲老朋友做，我哋一定義不容辭。」