獎門人｜經典畫面再現　TVB力捧小花李芷晴神似「JJ啜乒乓球」

李芷晴（Step）近期頻頻以性感形象示人，不少網民都直言這位TVB新龍兒「愈嚟愈正」。早前活動中她更身穿性感低胸晚裝出席，完美擊倒同場其他喜賓成為傳媒焦點。昨日（10/04）出席「獎門人」節目錄影時接受《香港01》訪問，她坦言自己不是故意要行性感路線。



李芷晴個樣好正。（梁碧玲 攝）

李芷晴表示她玩過啜乒乓球，不過未試玩過傳紫菜這些遊戲，直言有些少緊張。她說：「我哋隊大部份都係女仔，親密啲都ok。」她透露，之後在《愛回家之開心速遞》中有一集主線戲份，劇中的她十分貪靚，但因為只是接龍集團的一個小職員而只能着制服，所以她就拼命地想升做主管。

李芷晴更一一應要求大派「心心」，再加上她甜甜的一笑，瞬間迷倒不少人。(胡凱欣 攝)

談到早前的性感衣着，她表示豪當天衣服是有贊助的。她說：「有少少透視，我都覺得幾靚呀。因為sponsor畀咗好多條我揀，我又唔想咁閃，所以就揀咗條冇咁突出嘅。其實我嗰晚配咗件西裝褸，因為影相先除低，之後入返去我有着返件褸。」

李芷晴上「獎門人」節目。（梁碧玲 攝）

她續說自己其實不是想行性感路線。她說：「冇特登咁搏命，其實冇話特登，可能之前年齡太細唔係好適合，而家啱啱三字頭，個人成熟啲就少少性感都ok嘅。」

李芷晴透露自己剛踏入30歲。（梁碧玲 攝）

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