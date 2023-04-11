獎門人｜金剛做返「獎老」又俾曾志偉兜巴星：呢個係獎門人style

講起「獎門人」系列，除了獎門人曾志偉外，大家必定會想起一班「獎老」錢嘉樂、林曉峰等人，其中由台灣到港，說話「唔咸唔淡」的金剛亦是香港人的集體回憶之一。昨日（10/04）節目錄影出現了金剛的身影，原來他已從台灣回到香港，受到志偉邀請回「獎門人」擔任「獎老」。



金剛再次擔任「獎老」。（梁碧玲 攝）

金剛接受《香港01》訪問時表示自己已有6年沒有擔任「獎門人」主持，直言回到TVB的感覺是又熟悉又陌生，更坦言差點記不到去TVB食堂的路。他笑說：「係呀，鬚都白晒啦。」他表示，今次回到「獎門人」大家庭是曾志偉的邀請。他說：「獎門人有問過我時間得唔得，而家通咗關好方便，咁就返嚟同大家見吓面，其實巧（好）多香港朋友都覺得我係咪死咗呢，但係我某（冇）事嘅，我仲喺度，不過前一排喺台灣之嘛。」

大家都好期待熟悉嘅畫面，金剛俾曾志偉打。（梁碧玲 攝）

金剛再次擔任「獎老」。（梁碧玲 攝）

以前的節目中「獎門人」曾志偉敲金剛的頭成為「指定動作」，他直言一點都不怕，他說：「唔驚唔驚，實『哼』㗎！哈哈哈，絕對『哼』㗎！所以唔使話驚唔驚，呢個係獎門人個style，個感覺好似細細個俾佢打到大，個感覺好似阿爸湊仔咁。（似嚴父？）係啦，可能懷念添！因為好耐冇被打嘛，哈哈哈。」

金剛玩埋一份。（梁碧玲 攝）

會不會反擊？他回答：「唔會！我（年紀）都大啦，佢更加大，我哋尊重老人家嘛，要尊師重道。」他表示，暫時會繼續於「獎門人」擔任「獎老」。他說：「暫時都會做多幾集，始終呢個節目畀我感覺係，我喺呢度出嚟，要『生喺邊度，死喺邊度』！」他透露，5月1日會於順德舉行楝篤笑，他說：「第一次慢慢嚟啦，我都想喺紅館做，做唔做呢唔知㗎嘛。個楝篤笑叫《整色整水唔係楝篤笑》，順德中心演藝大劇院。」

又見到金剛。（梁碧玲 攝）