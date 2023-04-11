34歲朱千雪復活節留港逛街　淡妝出門依然清秀皮膚好到被讚勁靚

34歲的前港姐朱千雪已經淡出幕前，亦已經轉行做大律師，但仍然活躍於社交平台，人氣依舊的她間中亦會上載照片細說近況。日前是復活節，在辦公室工作的她應該有數天的假期，她亦在社交平台曬出到利東街遊玩的照片並寫下：「While most of HK has travelled overseas this weekend, I somehow travelled back in time to CNY.」她亦說今個周末大部分的香港人都去了海外旅行，但她哪裡都沒有去，只留在香港。

朱千雪哪裡都沒有去，只留在香港。(ig@tracytschu)

朱千雪雖然已經34歲，但她的皮膚看上去仍然很好，吹彈可破，化了淡妝的她看上去依然很清秀，加上她紮了個丸子頭，少女味十足。而不少的網民都留言：「在我心永遠的港姐冠軍靚到一個點」、「朱大狀的笑容太治愈了」，而最近她主演的劇集《EU超時任務》亦會在TVB深夜重播，相信她的粉絲便可以繼續在電視上重溫她的演出了。

朱千雪雖然已經34歲，但她的皮膚仍然很好，化了淡妝的她看上去依然很清秀，加上她亂紮了個丸子頭，少女味十足。(ig@tracytschu)

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