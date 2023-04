34歲朱千雪復活節留港逛街　淡妝出門依然清秀皮膚好到被讚勁靚

34歲的前港姐朱千雪已經淡出幕前,亦已經轉行做大律師,但仍然活躍於社交平台,人氣依舊的她間中亦會上載照片細說近況。日前是復活節,在辦公室工作的她應該有數天的假期,她亦在社交平台曬出到利東街遊玩的照片並寫下:「While most of HK has travelled overseas this weekend, I somehow travelled back in time to CNY.」她亦說今個周末大部分的香港人都去了海外旅行,但她哪裡都沒有去,只留在香港。

朱千雪哪裡都沒有去,只留在香港。(ig@tracytschu)

朱千雪雖然已經34歲,但她的皮膚看上去仍然很好,吹彈可破,化了淡妝的她看上去依然很清秀,加上她紮了個丸子頭,少女味十足。而不少的網民都留言:「在我心永遠的港姐冠軍靚到一個點」、「朱大狀的笑容太治愈了」,而最近她主演的劇集《EU超時任務》亦會在TVB深夜重播,相信她的粉絲便可以繼續在電視上重溫她的演出了。

朱千雪雖然已經34歲,但她的皮膚仍然很好,化了淡妝的她看上去依然很清秀,加上她亂紮了個丸子頭,少女味十足。(ig@tracytschu)

點撃睇更多朱千雪嘅靚相:

+ 20

參加【民選電影大獎】投票,最佳電影、男女主角、男女配角、新人獎、原創電影歌曲,全部您話事,即賺高達888「01積分」,隨時贏走maxcare心動椅(價值$32,800)!