隱形戰隊｜Yan疑遭匡勝天用完即棄　劉穎鏇濕身浴巾Look再現

《隱形戰隊》本周進入結局篇，之前在網上掀起競猜熱的「誰是內鬼」，昨晚（10日）一集答案正式揭盅，原來內鬼果然是之前呼聲甚高的阿Yan（趙希洛飾），阿Yan睇中Ben Sir（胡諾言飾）背景故意接近並加以利用，但由於其生安白造的證據太完美，反而令Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾）等起了疑心…阿Yan除了陷Ben Sir於不義，亦是「炸彈狂人」及「幸福學會」兩大個案幕後黑手！

原來阿Yan與匡勝天（陳展鵬飾）是戀人關係，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，阿Yan不但考入POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡！雖然之前一早有網民估中Yan是內鬼，但對於Yan是內鬼真正原因卻全城跌眼鏡大叫「估佢唔到」：「趙希洛竟然同展鵬有親密關係」、「無知May（趙希洛網絡匿稱）演得好好，之前掩飾得好！」、「唔係畀勝天控制而係幫兇...真係估唔到」、「雖然估到係趙希洛，但以為只係匡對佢有恩，估唔到直情係佢女人」，並大讚《隱形》劇情有心思：「劇情起碼會反轉，會有些少鋪排同連結。」二人的激吻戲更熱爆網成焦點。

+ 2

晒與煎Pan七年前後合照：大家個樣都冇變

雖然昨晚一集內鬼身份正式揭盅，但懸念並未因此減退，皆因阿Yan雖然為了匡勝天犧牲甚多，但表面看似感動的匡勝天似乎暗中有所動作，除不斷推卻阿Yan遠走他方要求外，更在POTT洞悉阿Yan內鬼身份後第一時間提出要將阿Yan送走，面對阿Yan的不捨，匡勝天眼神亦甚是深不可測，似對阿Yan有用完即棄之嫌。

有網民大讚趙希洛演得好好。

昨晚可說是趙希洛施展渾身解數一集，無論是撒嬌、柔情、不捨、扮無辜及奸險冷笑等表情均拿捏到位，終一洗之前「可有可無」污名，網民更直指她升呢：「所以點會行行企企」、「最佳女配角冇理由變二打六」、「御用癲婆升呢御用奸婆，趙希洛做戲愈嚟愈估佢唔到，連觀眾都呃埋。」對於角色戲份真相大白，趙希洛Candice受訪時笑言：「係呀，過咗今晚應該可以鬆一口氣，之前啲報道出咗之後，都好多人關心我，當中戴耀明都有Message開解我，好Sweet。」之後Candice還在社交網留言：「大家係咪好surprise呢？隱形戰隊新CP：匡勝天X Yan。好耐冇同Jin Pang合作，上一次同佢合作原來已經係七年前嘅《乘勝狙擊》。七年後大家個樣都冇變，今次我終於唔使暗戀佢啦！」Candice還特別鳴謝Jazz賜予一個如此好玩的角色。

Tiffany喺《隱形》重演經典浴袍Look，都算係彩蛋之一。

Tiffany喺《隱形》重演經典浴袍Look，都算係彩蛋之一。

呢個「驚訝表情」好萌。

昨晚另一亮點，是劉穎鏇（Tiffany）的浴袍Look，Tiffany之前在《超能使者》的浴袍Look配以美背露出鏡頭，令劇集未開播已引起極大迴響。如今來到《隱形》結局篇，Tiffany再以浴袍Look上陣可說是網民另一重拾回憶亮點。今次的浴袍場口與上次一樣都是以搞笑為主，事緣Tiffany飾演的邢風在健身室沖完涼後，接獲電話得悉Cool Sir（陳山聰飾）與媽咪（江美儀飾）共處一室，大感吃驚的邢風更一度展現「驚訝表情四連環」，狀甚可愛。之後心急如焚趕返家中的邢風，亂髮Look更恍如貞子再現，甚有喜感。

【民選電影大獎】送您maxcare心動椅(價值$32,800)，即入嚟投7項目電影大獎兼答簡單問題即賺高達888「01積分」，大獎得主隨時係您！