隱形戰隊︱「四線閒角」趙希洛成Big Boss　激咀陳展鵬呻攰

無綫（TVB）熱播劇《隱形戰隊》將於本周大結局，之前一直被視為「四線閒角」的趙希洛，原來跟陳展鵬是劇中的終極大奸角，昨晚（10/4）兩大奸角重聚更有火辣咀戲，吸睛度爆燈！



趙希洛跟陳展鵬重聚更有火辣咀戲，吸睛度爆燈！（影片截圖）

對於跟陳展鵬拍攝咀戲，趙希洛指早在《乘勝追擊》已跟對方合作，不過當年的角色是暗戀對方，今次終成為戀人，趙希洛表示：「可能喺之前嘅《十八年後的終極告白2.0》拍得太多呢類戲，訓練有素，所以今次咀戲冇咁尷尬，而且展鵬亦贈我演激情戲嘅錦囊，因為我演呢方面嘅戲係最唔擅長。而最重要大家拍呢場戲嘅時候都好攰，我當時正為《有種好男人》、《愛．回家之開心速遞》及《隱形戰隊》同時開工，所以嗰段時間好攰，展鵬都同時開緊兩套劇，所以我哋唔使埋位時，都係喺張櫈度各自瞓覺，埋位就盡量一take完成。」

對於跟陳展鵬拍攝咀戲，趙希洛指早在《乘勝追擊》已跟對方合作，不過當年的角色是暗戀對方，今次終成為戀人。

趙希洛早於《萬千星輝頒獎典禮2019》已榮獲最佳女配角殊榮，演技深得觀眾認同，近日就有網民因為她在《隱形戰隊》中被安排成「四線閒角」而戥她不值，對此趙希洛感謝觀眾及網民對她的支持：「原來有咁多觀眾有留意自己嘅表現，覺得呢15年嘅演藝生涯冇白費，奈何要保密劇情，唔可以解釋，媽咪都有睇到話我成為四線閒角嘅報道，佢都好緊張，有打畀我問發生咩事，不過我都係用官腔答媽咪話多謝支持，叫佢繼續收睇。」

有網民因為趙希洛在《隱形戰隊》中被安排成「四線閒角」而戥她不值，她感謝觀眾及網民的支持。