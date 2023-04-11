法言人｜首集驚現4大隱藏彩蛋　麥玲玲再出動Hermès狗狗出身富貴

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂主演的新劇《法言人》昨晚首播，首集一出已是故事性及氣勢兼備，以倒敍手法說故事的《法言人》，一來便是站在犯人欄中的金師爺（馬國明飾）「被控謀殺罪，需即時還押」，為劇集增添懸念外，更有不少隱藏彩蛋，讓我們一探究竟吧。



劇集一開始，金師爺就陷入涉嫌殺人嘅危機。

隱藏彩蛋一：麥玲玲再出動私伙參演

麥玲玲近年憑《逆天奇案》出動過千萬私伙參演，已升呢為「TVB御用富婆」。今次在新劇《法言人》中她再演闊太，首集她就出動Hermès Mini Kelly手袋現身，炒價約18萬，非常驚人！對此，麥玲玲接受《香港01》訪問時稱：「拍攝嗰陣在場女士都好興奮，搞到馬明問我個袋係咪好貴，我話唔係好貴，係難買少少，我叫佢買個畀靚湯（湯洛雯），佢話千奇唔好，一陣以為佢做錯事，好好笑。」除了Hermès Mini Kelly手袋，麥玲玲還出動了Hermès Birkin訂製款手袋，實力非凡。

麥玲玲已升呢為「TVB御用富婆」！

Hermès Mini Kelly，令劇集格調提升不少！

二人有不少對手戲！

隱藏彩蛋二：麥玲玲為劇集定制5套貴婦Look

除了出動Hermès手袋外，麥玲玲更為劇集訂製5套貴婦Look，顏色鮮艷的套裝充滿個人特色，麥玲玲更透露，除了自己的私家戲服外，她更為劇中的白色松鼠狗Diamond訂製一模一樣的服飾，出手闊綽外，亦非常有心思！

麥玲玲再出動私伙參演，非常厲害！

隱藏彩蛋三：白色松鼠狗Diamond出身富貴

劇中的白色松鼠狗Diamond同樣貴氣十足，松鼠狗真名叫飛雲，飛雲同樣出身富貴，他的主人正是「億萬駙馬」伍富橋。據知，伍富橋的富貴老婆梁兆楹（Shirley）同樣對他寵愛有加，見飛雲平日造型盡顯身價，當中GUCCI的衣服叫價HK$5,050，非常人捨得買。

飛雲同樣出身富貴！

GUCCI的衣服叫價HK$5,050。

點撃下圖睇飛雲富貴生活：

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隱藏彩蛋四：視帝陳展鵬驚喜客串

視帝陳展鵬（煎Pan）驚喜客串的士司機、煎Pan雖只現身17秒，但其笑笑口問金師爺的一句：「有大單嘢呀？逆天奇案？」成功搶焦，獲讚搞笑！但有網民猜測，陳展鵬不止出現一幕，之後可能會再次出現。

陳展鵬嘅客串短暫但搶鏡，網民仲覺得佢應該仲會再出場。

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