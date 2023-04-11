日本情侶相差32歲「婆孫戀」惹熱議　61歲女子外貌勁年輕震驚眾人

「爺孫戀」愈發普及，香港藝人李龍基亦是「爺孫戀」的代表之一，他不理世俗眼光，與相差36歲的女友愛得高調，更大方承認今年來迎娶女友。近日，台灣亦有一單「爺孫戀」引發關注，67歲詞曲創作者李坤城和小40歲的林靖恩相愛十年，惟李坤城不敵病魔長辭人世。其實世界各地有不少類似案例，日本一對「婆孫戀」近日在網絡也掀起熱烈討論。



今次男女角色掉轉，日本這對反而是「婆孫戀」。（Instagram / @chiwapara）

今次男女角色掉轉，日本這對反而是「婆孫戀」，該名女子經已61歲名叫蔵田りつ子，她經常透過IG帳號「chiwapara」，大方分享與29歲丈夫的互動，雙方雖然相差32歲，但由於蔵田りつ子保養得宜，有着非常年輕的外貌，令眾人相當震驚。

兩人經常結伴到各地品嚐美食、遊玩。（Instagram / @chiwapara）

兩人經常結伴到各地品嚐美食、遊玩外，有時更會聯同蔵田りつ子36歲的兒子，一同外出遊玩，最好笑的是，兒子仲年長過老公7歲有多。雖然二人有極大的年齡差距，但一家三口生活似乎相當美滿！而夫妻相遇十分有緣份，根據蔵田りつ子在帖文中的介紹，她與前夫離婚後，在咖啡廳遇上現任丈夫，當時對方遺留了手機在店舖特意返回尋找，令他印象深刻，之後二人在電車相遇，於是交換了聯絡，成功造就這段緣份。

雖然有極大的年齡差距，但生活似乎相當美滿！（Instagram / @chiwapara）