11歲「Edan仔」蔡施齊拍廣告　神還原Edan呂爵安小學朗誦片段

早前在無綫新節目《成人教科書》中的11歲學生蔡施齊，因為希望似MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）而接受改造，但出來後的效果卻酷似呂爵安（Edan）而爆紅。蔡施齊最近還化身為「Edan仔」接拍米線餐廳的廣告，廣告中他還原Edan小學時的朗誦比賽片段。

11歲學生蔡施齊。（節目截圖）

蔡施齊於廣告中模仿Edan小學時的朗誦片段，他穿上小學校服並高聲朗誦《米線》一詩，蔡施齊模仿Edan朗誦時的抑揚頓挫，再加上他自信的表現，簡直就是「神還原」Edan。餐廳上載影片後，未幾已經吸引到不少粉絲讚好，亦有不少網民留言說簡直就與Edan一模一樣：「仲以為係Edan果段朗誦片」、「兒登式朗誦大法」、「神還原！佢呢世都似唔到Anson Lo了」

蔡施齊於廣告中模仿Edan小學時的朗誦片段。(fb圖片)

11歲的蔡施齊早前在節目中接受扮靚大改造，他原本想打扮成Anson Lo，但出來卻似Edan，甚至連Edan本人都說極似，更說長大後必定是帥哥一名。其實蔡施齊除了外型與Edan相似外，連學習上也與他十分相似，蔡施齊就讀九龍區名校，與Edan同是個品學兼優的學生，他亦曾經參加中華少年兒童電影配音大賽奪優異星獎、校際田徑比賽跳遠季軍等。

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