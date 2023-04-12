汪小菲秘密來港與戰鬥格莊鍶敏晚餐　陪食陪飲3小時轉場酒店繼續

台灣藝人大S前夫汪小菲早前飛往台灣與子女及S媽相聚，但轉眼間已經離開台灣，原來汪小菲近日已秘密到港兼秘會莊鍶敏。汪小菲全程與莊鍶敏有說有笑，似乎沒有因為大S的官司及與張穎穎分手一事而受到影響。

大S和汪小菲於2011年在海南三亞舉行盛大的戶外婚禮。（網上圖片）

今日（12日）有報道指汪小菲日前於中環德輔道中一間餐廳吃晚飯，汪小菲身穿深色西裝及長褲與一男一女在餐廳內用膳，20分鐘後，穿黑色皮褸配長裙的莊鍶敏便到達餐廳，後到的莊鍶敏梳起髮髻，她明顯經過悉心裝扮， 徐徐地走到汪小菲身邊坐下。

有指汪小菲近日已秘密到港兼秘會莊鍶敏。

莊鍶敏坐在汪小菲旁有說有笑，之後亦有其他朋友到達餐廳加入聚會，他們一行十人用餐接近3小時，亦有開紅酒暢飲，氣氛高漲，直至10時半左右才「飲飽食醉」離開。汪小菲在門口與跟朋友道別後，便與莊鍶敏及一男一女步行離開，一行四人前往四季酒店方向，應該是前往酒店繼續聚會，而一男一女逐漸行遠，變成汪小菲與莊鍶敏並肩而行，二人言談甚歡。

汪小菲秘密來港。（網上圖片）

莊鍶敏接受其他傳媒訪問，指與汪小菲聚會直認不已，她說：「大家都有做直播，都係傾直播嘅嘢。」又說自己對汪小菲印象不錯，大讚他是做實事的人，可以請教他工作上的事，然後又說汪小菲介紹自己是單身，所以不排除發展機會。

莊鍶敏接受其他傳媒訪問，指與汪小菲聚會直認不已。（視頻截圖）

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