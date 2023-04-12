無綫主播任琳效力3年半離巢　曾拍片狂數香港爆藝人收入低惹爭議

無綫娛樂新聞台主播任琳 (Zita) 曾於今年初拍片講述在香港生活的多個不方便，惹起網友熱議。她昨日 (11/4) 在IG宣布離巢無綫，寫道：「還記得剛進TVB時也和大門口的tvbuddy拍了照，待了三年半的地方，怎麼都有點捨不得，但還是要前進啦！拜拜啦TVB！」Zita臨走前與一眾舊同事包括周奕瑋、朱斐斐、潘盈慧、王鎮泉以及賴彥妤等主持合照留念，並為大家送上祝福：「慶幸我當主播的日子裡，可以認識這幫不僅美麗帥氣，而且個個能力超強的人們，真的學到很多很多，希望你們未來大紅大紫！」

任琳昨日宣布離巢無綫。(ig截圖)

Zita於內地土生土長，多媒體新聞碩士畢業，她在TVB擔任撰稿員和普通話主播，由於食量驚人，故有「E-news坦克車」之稱。她今年1月拍片放到社交平台上分享，片中狂數香港5個壞處。首先她指在香港叫外賣非常不方便，她投訴外賣干台起送費太貴，等待時間太長，「經常會等一個多小時，很不方便。」又投訴香港很多地方仍要用現金或信用卡付款，不能以電子錢包支付。

Zita狂數香港生活不方便。（影片截圖）

Zita指在香港上淘寶購物很不方便，不僅從內地運港須付兩次運費，送貨上門更要多付20元運費，就連在香港買杯麵不送叉子，她都感到不滿。Zita該段短片段惹來不少爭議，有網民更直接叫她：「那回內地吧！」

另外，Zita又直指香港電視台藝人收入低微，表示有些周事一年約賺十幾萬，跟內地當老師的工資差不多，覺得香港的藝人，真的像普普通通的打工，所以她明白很多出了名的TVB藝人，為什麼會去內地拍綜藝拍廣告：「因為就是賺很多。」

Zita正式離巢無綫。(影片截圖)

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