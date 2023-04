63歲鍾楚紅零濾鏡真實容貌曝光　台灣米芝蓮主廚公開近照震撼網民

現年63歲的鍾楚紅 (紅姑) 年輕時靚絕演藝界,是一代女神,雖然她自1994年起就淡出幕前,但她至今仍有不少粉絲,並受到網民的關注。紅姑自從息影後,多年來行事作風低調,崇尚健康生活的她,閒時相約好友聚會、行山,又喜歡四處旅遊享受人生。她間中也會出席公開活動跟大家見見面,以及更新社交網分享近況。

紅姑真係好靚女。(weibo/@鍾楚紅)

最近紅姑與妹妹到了台灣旅遊,當然少不了在當地品嘗各種美食。前日 (10/4) 台北米芝蓮二星餐廳Raw的主廚江振誠就於他的Facebook上,分享了他與紅姑的合照,寫道:「從我皮夾裏的護貝照片、豪邁125的擋泥板… 到能與我永遠的女神一起拍照、說話… it has been amazing… 🥰」相中可見紅姑一身便服打扮,只化上淡妝的她對著鏡頭微笑,面色紅潤狀態絕佳,真是十分之靚女,完全是凍齡女神的典範。

紅姑已息影多年。(vcg)

網民都被紅姑的美貌所震撼了,紛紛留言大讚紅姑超美,有網民表示:「太厲害了,還是好美喔!而且沒開美肌~~~」江振誠回應對方說:「沒錯、完全是自信的美」證明該張合照是原相機拍攝,展現了紅姑零濾鏡的真實美態。

鍾楚紅與周潤發在《秋天的童話》演出,成為經典。(資料圖片)

點擊睇主廚與紅姑最新合照以及紅姑其他靚相:

