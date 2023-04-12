戴祖儀天真問夜總會仍存在？　林盛斌寸爆狂窒：問埋啲低智問題

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔任主持的資訊節目《LAW霸女神》，每集都會邀請一位星級嘉賓坐陣，嘉賓就着不同主題的情境短片發表意見，再由專業律師解說，為觀眾解開法律迷思與謬誤。

今集《LAW霸女神》嘅造型好搶眼。

周四（13日）晚播出的第三集，邀來麥美恩（Mayanne）擔任嘉賓，主題是「交通」。Mayanne一出場即發揮搞笑本色，大講爆笑押韻Gag：「LAW霸女神，點解導演要我着長裙，見到森美，要攞佢胳肋底嚟聞！」語畢Mayanne便成個頭質向森美大哥胳肋底，場面搞笑。其中一條情境片段邀來劉頌鵬客串，片中揸單電車的他趕時間之際遇上紅燈，之後他靈機一觸，熄匙下車推着電單車過交通燈。問題是此舉是否觸犯法例？Mayanne回答時一時口誤說：「唔可以咁樣落車推，佢咁樣係『偷窺』。」原來Mayanne傻傻分不清「偷雞」和「偷窺」，引來全場大笑。

麥美恩問點解導演要佢着長裙？

麥美恩一出場就聞森美大哥嘅胳肋底，勁爆笑。

兩位「LAW霸女神」Joyce及Vivienna表現則同樣亮眼，其中一條問題是「乘客沒有將貨物擺在車尾箱，是否需要支付行李費？」Joyce解答時清析地背出貼在的士上的黃色貼紙內容，森美大哥聞言愕然地問：「我想問你，你本身有背開呢啲嘢？」Joyce不諱言說：「我唔會否認我有做功課，我係好勝Joyce！」至於Vivienna是集的提問則獲嘉賓律師讚問得好，豈料森美卻窒住晒：「你覺得問得好呀？咁要畀啲掌聲喇，佢入行咁耐，冇人覺得過佢問得好，今次係第一次！」

呢集一班女神造型好搶眼，有王嘉慧扮空姐同埋Joey、Vivienna扮夜總會小姐。

周五（14日）晚播出的第四集，邀來林盛斌（Bob）擔任嘉賓，主題是「勞工」。其中一條問題「遊客以『義務』性質工作，老闆有否犯法？」，Cathy回答說：「片中佢哋係表兄妹關係，唔存在僱傭關係。」森美聞言後說：「你阿爸請你嘅話，你都係僱員嚟喎，因為佢畀錢嘛，你有冇幫爸爸做咩工作吖？」Cathy回答指在家中會幫忙做家務，森美即再追問：「咁你有冇收錢？」面對森美窮追不捨，到底Cathy會點應對？是集其中一段情境片段，三位女神Joey、Vivienna及Cathy齊齊玩角色扮演，Cathy穿上制服化身空姐，Joey和Vivienna則扮演夜總會小姐，造型吸睛。該條問題是「介紹客戶去夜總會進行性交易，當中無收取任何報酬，算不算犯法？」Joey聞言勁天真地問道：「乜依家仲有夜總會架咩？」Bob忍不住出口狂窒：「大佬呀，問埋啲咁低智嘅問題嘅！」場面搞笑。