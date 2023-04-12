隱形戰隊｜阮浩棕「瘋癲」演技獲激讚　入行十年終於有代表作

有「星三代」之稱嘅阮浩棕（Nicholas），嫲嫲乃已故資深女星梁舜燕，父親阮惠源則為前亞視監製，畢業後未有投身銀行界，後來因報讀了無綫電視藝員訓練班而入行。於2017年離巢北上嘅阮浩棕，去年回流香港並加入邵氏兄弟，曾被安排出演《愛．回家之開心速遞》，飾演「米剛」追求熊家乖乖女「熊心如」（蘇韻姿飾）。

阮浩棕殺入《愛·回家》，不過暫時只係得一集。（IG圖片)

阮浩棕在《隱形戰隊》中飾演被判終生監禁的富二代霍展鏗，後因陳展鵬將他救出，繼而展開對警隊的報復行為。阮浩棕在劇內的演技獲網民稱讚，指他黑化之後的「瘋癲」很入型入格。在接受《香港01》訪問時，阮浩棕說：「鏗少呢個角色同我本身係有好大嘅出入，而喺黑化之後亦都更加恐怖。拿捏呢段戲嘅時候除咗同監製Jazz以及導演嘅溝通，了解想呈現嘅效果之外，最主要都係信任劇本，信任鏗少內心嘅扭曲同對復仇嘅渴望，再加上劇本設定上有毒品嘅影響，呢啲設定亦比咗空間我去放膽瘋狂以及失控。」

佢真係演到一陣「癲」嘅感覺。（劇集截圖）

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阮浩棕現時32歲，十年前入行，兩年前回巢後一直未有令人深刻的角色，今次相信是第一次如此重戲份。他表示：「雖然係觀眾嘅眼中我算係一個好新嘅面孔，但其實入行都有一段日子，亦都係唔同嘅地方努力過，累積咗一定嘅經驗，學習咗用平常心去演戲，所以接拍鏗少呢個角色嘅時候並無特別緊張，因為我要代入鏗少去感受去思考，而緊張唔係鏗少會有嘅情緒。」

阮浩棕其實幾靚仔。（Instagram/@nicyuen）

今次拍攝有不少與劉佩玥和劉穎鏇的場口，更需要虐待她們，阮浩棕感激得到兩位好對手的信任，他表示：「因為同兩位女神Moon同Tiff係第一次合作，其中同Moon仲有咁大膽嘅內容，但係係拍攝時佢地都好信任我呢個對手，所以我都無就住就住可以好放膽咁去演出。最後多謝監製同兩位女神嘅信任，亦都期待之後嘅作品會有更多唔同嘅表現俾大家見到。」

雖然在劇中是富二代，不過他指現實並沒有這個身份，他說：「現實當然唔係富二代啦！雖然以前嫲嫲嘅形象好高貴好有貴氣，但我屋企只係一個好普通但係好幸福嘅家，富二代嘅生活我只可以靠演戲去體會！」

阮浩棕出身自演藝世家是香港已故女演員梁舜燕的孫兒。（FB@阮浩棕）

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