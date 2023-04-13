呂良偉細佬呂良國孖囡囡開Live　連唱金曲反應熱烈獲讚型過大佬

現年66歲的呂良偉近年主力在內地發展，除了拍戲之外，亦有參加綜藝節目及登台表演，依然大受內地觀眾歡迎，而他的姪女呂晨曦（Angel）亦在伯父的影響下，對娛樂圈產生了興趣，近年更轉戰內地發展，參演了不少戲劇作品。日前Angel同爸爸呂良國一起開Live，身穿牛仔褸出鏡的呂良國，戴上黑框眼鏡，外貌與哥哥呂良偉十分相似，身形健碩，年過半百依然有型有款！



呂晨曦（Angel）同爸爸呂良國在戶外開Live。（IG截圖）

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呂良國獻唱了多首經典金曲，包括《今生今世》、《月半小夜曲》等等，雖然不是專業歌手，但他的聲音非常有磁性，唱功相當不錯，吸引大批網民留言激讚：「唱得太好聽了」、「被耽誤的歌手」、「看起來好年輕」、「比大哥還帥」！其實呂良偉弟弟呂良國過往亦曾在演藝圈發展，是亞視第一期藝員訓練班學員，但相比起哥哥星途暢順，呂良國在娛圈發展未如理想，因而淡出幕前，轉行從事保險業及經營貿易生意，甚少公開露面。不過自去年下半年開始，呂良國不時有在抖音開Live，大騷唱功！

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而首次同爸爸呂良國一起開Live的Angel，全程都企在爸爸身邊，期間不時歡呼打氣，活躍氣氛，十足十小粉絲一樣，兩人父女檔拍住上亦反應熱烈，吸引逾一萬人觀看。現年30歲的Angel曾參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》，最後12強止步，之後在2018年入讀TVB短期藝人訓練班，翌年成為旗下藝人，但參演了十幾套劇集都只是演無名小角色，直至2021年2月約滿離巢，並改藝名「呂晨曦」轉戰內地發展。

呂晨曦（前名呂善婷）自小由伯父呂良偉撫養長大，感情深厚。（微博@呂良偉Ray）