張敬軒拍廣告脫浴袍「豁出去」　憂觀眾心臟病發：要照顧大家感受

入行多年的張敬軒憑出色歌藝以及過人創作力，早已站穩樂壇一線中的最高峰，但無阻他繼續作出突破。無論向內在發掘更多可能，抑或借助外在力量，張敬軒都勇於創新，更因為經常提攜樂壇後輩而獲大家尊稱為「軒公」！軒公由自己開始，帶領香港樂壇Level Up，連續兩年擔任日本製藥健膚品牌代言人的張敬軒，繼上次以一身綠色浴袍造型走入浴桶而引起粉絲一陣哄動之後，張敬軒今次決定接受挑戰再作突破，脫下浴袍為全新廣告瞓身出浴！

張敬軒憑出色歌藝以及過人創作力，早已站穩樂壇一線中的最高峰。

張敬軒今次決定接受挑戰再作突破，脫下浴袍為全新廣告瞓身出浴

為「軒公出浴」一幕做好準備

自信滿瀉嘅軒公狀態大勇，拍攝兩段廣告片只用了8小時，拍攝隊伍都大為讚嘆，原來軒公有備而來：「上次廣告我着住件浴袍大家就已經𠲖嘩鬼叫，今次聽到廣告團隊話要我瞓浴缸沖泡泡浴，我就護理好肌膚，做足生理同心理準備先嚟。點知原來只係瞓入去個浴缸度，啲泡泡係透明波波，連濕身都唔駛。都好嘅，廢事大家心臟病發，我豁咗出去啫，但都要照顧下啲觀眾感受。」

張敬軒笑言：「廢事大家心臟病發，我豁咗出去啫，但都要照顧吓啲觀眾感受。」

軒公逆齡生長獲讚

除了出浴玩花灑，於另一段潔面泡沫廣告當中，軒公要躺在白雲道具上，表達潔面泡沫的超厚身質地。軒公笑言青春返晒嚟：「好耐冇試過瞓喺度碌來碌去，好青春。本身我有啲擔心，尤其是有個鏡頭係超級大頭Close-up。不過導演話拍到我好靚仔活潑又有型，仲話我逆齡生長。」