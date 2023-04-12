余德丞回應在日本失禮香港人行為　稱當時已得店主允許可以拍攝

前TVB藝人余德丞（Dickson）去年批評香港一間餐廳食物難食而遭店主入稟索償，最近他與頻道「9BoThew 膠保廢」到日本旅行及拍片，亦同樣「出事」。

余德丞與「9bothew 膠保廢」主持遊日本，卻被餐廳店主以不佳態度對待。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

余德丞與「9bothew 膠保廢」四人到日本秋葉原一間餐廳用膳，而一行四人只點兩碗飯而再度引起爭議，余德丞更指店主發火：「燥底喎佢好似。」之後又傳來疑似扔碗的聲音，令到其他人都認同他的說法指店主「燥底」及「冇招呼」。而這一段影片再度引起網民的關注，直指余德丞他們「失禮香港人」。

眾人表示上菜後店主沒有理會他們。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

今日（12日）余德丞在社交平台回應有關該段影片引起大家的關注，他亦說到那天拍攝前已得到店主允許：「首先我哋喺拍攝前已經得到店主允許，店主亦知道我哋嘅拍攝器材係運動相機同自拍棍，最後我哋選擇在餐廳的角落拍攝。」

余德丞在社交平台回應事件。(ig@yuduck)

之後他又繼續補充道：「關於點餐數目，我哋本來想點3個丼飯（1個特大雜錦井飯，1個大吞拿魚腩井飯，1個中吞魚腩井飯），可惜大吞拿魚腩井飯己經售罄。由於該餐廳食物份量出名大同多，為免order 太多而造成浪費，我地最後決定只點兩個井飯•但若然店主要求我哋要一人點一個井飯，我地都一定會照做，尊重餐廳規矩。」

他又回應有關那天在餐廳說話大聲是經過調整：「關於聲量，我哋明白日本嘅餐廳講嘢普遍比較細聲，我哋有特別壓低聲量說話。而影片呈現嘅說話音量乃經過後期製作加大，目的為觀眾聽清楚對話内容。」

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