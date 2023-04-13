法言人｜51歲康華玩空中瑜伽出場　身型皮膚弗到漏油

由劉家豪總監製、陳志江監製、梁敏華及阮美鳳擔任編審的《法言人》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等。



隨著劇情發展，其他角色陸續出場，包括在第二集飾演個案夫婦的李君妍及蔡國威、於第三集現身的已故黑幫頭目妻子Macy（康華飾），及與律師兒子阿Will（黃嘉樂飾）狗咬狗骨的Diana（盧宛茵飾）。年屆51歲的康華，昨晚（12日）出場方式相當亮眼，身為健美中心老闆娘的她，一出場便「半天吊」大玩空中瑜伽，不但動作優美、身型及皮膚均是弗到漏油。雖然相關鏡頭只有數秒左右，但為求盡善盡美，康華在劇組安排下事前專誠上堂學瑜伽，本身有舞蹈底子的她，更笑言上堂前很擔心：「因為真係好耐冇做大幅度拉筋，所以一知道要咁就Keep住每日做十五至三十分鐘拉筋。上完第一堂時真係周身痛呀，大髀畀啲繩勒到瘀晒，我先知原來咁辛苦，空中瑜伽唔止要柔軟度，都仲有好多力學同技巧喺入面。」平時做開簡單運動及維持清淡飲食保養的康華，為求盡善盡美更為場口刻意Keep弗：「因為空中瑜伽啲衫有啲蝦人著，所以嗰段時間特別留意飲食之餘，差唔多日日起身都做半小時運動，做啲修肚腩、手臂同大髀等等嘅運動。」

康華嘅空中瑜伽真係做得好優美。

年屆51歲嘅佢保養得宜。

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至於飾演律師田佑家（家家）的林夏薇，獲讚皮膚白淨、保養得宜之餘，網民更指她做律師入型入格，封她為「索爆女律師」。薇薇受訪時亦有大方分享護膚秘技：「開工時未必好夠時間休息，但都唔可以偷懶，例如我會落妝落得好乾淨，因為拍戲帶妝時間會長啲，我都會擔心毛孔塞。另外保濕都要做足，除咗得閒會敷面膜，都要內到外配合，好似飲多啲水。我自己會飲蔬果水，每日都切唔同嘅水果沖水帶去開工飲，補充維他命c。」

薇薇嘅皮膚真係好靚呀。

薇薇呢幕被淋紅酒都令唔少網民嘩然。

而碰巧兩線劇均擔到正的馬國明繼續成為網絡熱話，想不到就連無綫亦極速推出宣傳片抽水自嘲。昨晚無綫社交網平台「SeeSaw先」釋出《法言人》新一輪宣傳片，以馬明是「香港職場森川葵」為主題，指擁有職場寫輪眼的馬明，「無論咩職業，只要睇過一眼就可以即刻返工」，之後即播出大量馬明以往演出劇集及綜藝表演的珍貴片段，包括「天然呆」跳唱、風騷馬姐、的士司機，超級大律師，及招牌職業醫生！宣傳片抵死之處，除貫穿潮語「一理通馬國明」自幽一默，結尾更曲線恭喜馬明結婚：「咁搏打咁多份工，無非都係儲多啲錢同女朋友結婚啫」，相當有諗頭。

馬明昔日「職業」回顧：