專訪 | 樊亦敏認戀愛遲鈍追求者送唱片示愛：多年後先知佢鍾意我

51歲樊亦敏（Amy）於無綫（TVB）熱播劇集《隱形戰隊》扮演「花癡傻大姐」顧晨麗，狂追40歲黃子恆，又施展「港女放電四式」、穿漁網絲襪和短裙，獲不少網友大讚可愛又靚女。樊亦敏特別適合飾演戀愛中的女人，在《愛·回家之開心速遞》演狂戀「威哥」羅樂林的「三太」人氣爆燈，現實中的樊亦敏自認戀愛遲鈍，絲毫感受不到追求者的愛意，「有次男仔送唱片暗示愛意，佢問我有冇聽，我話有，佢就等緊我，原來佢嘅愛意就寫咗喺唱片封套度，我完全冇留意到。好多年我睇返唱片封套，先知佢鍾意我，所以我係智商有問題。」

攝影：梁碧玲



樊亦敏接受《香港01》訪問。（梁碧玲 攝）

五官精緻曾被誤認為假人模特

相約在電視城做訪問，樊亦敏特意穿上一件紅色和服外套，內搭一件簡單白色T恤，夕陽餘暉輕巧地潑曬在樊亦敏身上，竟令她看上去有一種晶瑩剔透的少女感。樊亦敏由細靚到大，她與劉嘉玲主持的舊節目《佳人有約》去年出土，獲網友大讚靚過劉嘉玲。說到美貌，樊亦敏憶述小時候與父母商場行街，曾因五官精緻被誤認為假人模特，「突然有個女人行嚟摸我，我就向上望佢，佢即刻縮手話『原來係人嚟㗎？』」

樊亦敏曾與劉嘉玲一同主持《佳人有約》，近年獲網友稱讚她年輕時氣質美貌均勝劉嘉玲。（TVB截圖）

長成美少女的樊亦敏不乏狂熱追求者，途人常向她投以注目禮，「掛住望我撞落電燈柱又有，揸車行過調返轉頭望我又有。」為免女兒被「辣手摧花」，繼父曾做隨行保鏢護女，「佢同我行街會睥住啲途人，哈哈！」

樊亦敏年輕時不乏狂熱追求者。（梁碧玲 攝）

自小孤僻 媽媽鼓勵選港姐

惟樊亦敏就讀修女學校，身為乖乖女的她年輕時甚少與陌生男子交談，養成「毒女」性格，在家外出都沉默寡言，也不懂得交際。樊亦敏媽媽心感不妥，便鼓勵女兒參選港姐，「我媽就話你太孤僻，個人有問題，出去學吓嘢啦！」

樊亦敏媽媽故勵女兒選港姐，全因樊亦敏當時太孤僻。（梁碧玲 攝）

患病甩剩三分一頭髮

選期港姐對樊亦敏來說是轉捩點，她逐漸學懂如何穿衣搭配化妝，說話時加上溫軟嬌嗲的尾音。後來樊亦敏奪「最上鏡小姐」入行，不久後卻患上免疫系統疾病，甩剩三分一髮量，她被迫推辭工作、訪問，連拍綜藝都擔心落水會甩假髮，令她與記者、監製關係交惡，樊亦敏說：「佢哋覺得點解我唔做訪問、宣傳又走咗去、嚟親又好遲，但我係要搵假髮遮住個窿，而我係預計唔到會整幾耐頭髮。本來只係甩咗一撻撻，之後剩返三分一頭髮。公司有幾位高層知我咩事，但好多監製都唔知，所以關係都唔好。嗰陣唔會諗拍拖，只係想快啲好返。佢哋之後畀咗間VIP房俾我梳化，但變咗好多傳媒以為我有咩關係、特權，外景又唔使出，梳化又有VIP房。」

樊亦敏因患上免疫系統病，曾甩淨三分一髮量。（梁碧玲 攝）

樊亦敏經過長時間休養慢慢康復，現在的她最注重養生，靠湯水、食療滋補，她很少做美容，閑時只會敷面膜，並強調只採用過純天然美容方法，「我冇做過咩機、打針，但以後會唔會試呢？唔知道，但而家一定冇試過。」

樊亦敏現在最注重養生，靠湯水、食療滋補身體。（梁碧玲 攝）

否認為隱形富婆：多謝大家咁抬舉我

除了靚女外，樊亦敏也被外界視為「隱形富婆」，又被指投資項目包括樓市、名車、陶瓷、名畫等等，多不勝數，物業遍布東南亞歐洲，更被拍到在港睇壽臣山道4億豪宅、戴500萬名貴手錶。樊亦敏聽後大笑澄清：「多謝大家咁抬舉我，但冇嘅。（物業遍布全球？）玩大富翁嗰陣就係。」談到投資，樊亦敏可說是資深玩家，她憶述自小已對磚頭有興趣，「我細個已經好鍾意睇樓積、平面圖。」

樊亦敏當年參選港姐時係大熱門，最後佢勇奪最上鏡小姐，更於袁詠儀手上接過獎項。（TVB截圖）

樊亦敏早年已富有投資眼光，看準香港樓有升值空間，決定與幾位朋友夾份買入第一層樓，單位大約5、600呎，之後都主攻香港市場，因不熟悉海外樓市。她自認經濟寬裕的原因是單身：「我冇結婚、冇小朋友，所以自由啲。」她鍾意睇樓，曾打算考地產牌，但因「唔識計數」作罷。

樊亦敏自言單身令她生活自由。（梁碧玲 攝）

買樓最大秘訣：唔可以貪心

樊亦敏明白現時上車比以往困難，她的貼士一字記之曰，切忌「貪」！樊亦敏建議先由細樓或冷門地區入手：「揀間細細哋，每樣嘢都由細細哋開始，如果真係想上車，咁就唔好心頭高，係咪可以由冷門啲地區試吓呢？如果真係唔得，租住屋住先都Ok。調返轉，我喺日本讀書好早諗呢個問題，日本公屋都好貴，喺當地生活，收入返嚟又冇咗一大半，我有考慮一生人要有層樓，而早期香港有希望可以上樓，我先做咗一啲動作。而家大家會唔會諗吓其他區、例如大灣區呢？」

樊亦敏去年以黑色晚裝長裙亮相港姐決賽，獲讚超回春艷壓三甲。（Instagram/@amyfan3796）

樊亦敏會考慮該區未來發展、配套、管理費、樓齡等，最緊要親自察地考察，她說：「自己一定要去睇，唔可以靠人講，我哋真係會日頭、夜晚親自去嗰度睇樓，望吓啲人先。」樊亦敏又提醒大家進攻海外樓市時，先確保自己能夠方便地管理該幢物業，並熟悉當地法例，且不能「瞓身」買樓，「一定唔可以靠好彩，一定要熟悉呢樣嘢先可以去做。同埋唔可以貪心，有多餘嘅錢先買，呢嚿錢要冇咗都維持到日常生活，你先買第二、三間。」

「三太」樊亦敏現實中也不愁衣食，是投資樓市的老手。(劇集截圖)

不介意捐身家做善事

雖然投資有道，但樊亦敏認為演戲才是正業，心靈上的富足則由宗教信仰填補。她愛研究佛經、道教典籍，機緣巧合下，她因一次慈善活動重遇已出家的前度何寶生，舊友相見，彼此輕鬆地打招呼，前事如煙，樊亦敏稱與何寶生已是「兩個世界嘅人」。樊亦敏想修行，未來不介意出家或做在家居士，也不排除往生後捐身家做善事，說到這裡她又忍俊不禁說：「不過我有咁多身家先算啦，哈哈！」

樊亦敏訪問照：

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