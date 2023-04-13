李亞男同王祖藍曾借朋友屋企拍拖　太甜蜜被「投訴」：不要經常來

李亞男（Leanne）自從2015年與王祖藍結婚後便減少拍戲，跟隨老公轉戰內地市場，參加了不少綜藝節目，深受網友喜愛。近日，李亞男作客內地訪談節目，大談愛情生活，並再度回應抑鬱症傳聞。



李亞男婚後將重心放在家庭。（微博@李亞男LL）

今年是李亞男與王祖藍結婚8週年，兩人多年來一直恩愛如初，每逢結婚紀念日都會抽時間慶祝：「哪怕是一兩天，把寶寶放在家，當然有人看著，一定要過二人世界。」雖然共度了八年婚姻生活，但李亞男表示，最瘋狂的時候是地下情階段：「因為還是不怎麼敢跟外界公開戀情，所以我們想自己先把這段感情穩定了才分享。」她續指道：「地下情的時候，我們還打電話給一些好一點的朋友，然後說我們可不可以去你們的家待一會，真的不知道去哪裡好，但是那些朋友都會覺得，你們可以不要經常來，因為感情剛開始還是會特別甜嘛，然後他們就變成了電燈泡。」

李亞男回憶瘋狂的地下情時期。（視頻截圖）

話雖如此，但朋友們都非常仗義，李亞男指其中一位幫忙最多的就是蔡少芬：「她就說，沒關係的沒關係的，來我們家就可以了，我們家有很多房間可以給你們住。她就是那種很仗義的大姐姐，所以我覺得那段時間還是蠻瘋狂的，也非常感謝那位姐妹。」

大讚蔡少芬仗義。（視頻截圖）

出道多年，李亞男稱聽過最不可思議的報道就是自己換上抑鬱症：「主要很多親朋好友都會說你沒事吧，我還得解釋我真的沒事。」更直言：「年輕一點的時候，剛剛入行，會很介意別人的一些留言，慢慢慢慢地，我就覺得這不是一個很好的習慣，盡量不要去看，我覺得有些根本不是真實的想法，最重要就是有沒有做好自己。」

李亞男再度澄清抑鬱症傳聞。（視頻截圖）

除此之外，李亞男還現場教大家搭配服裝，提及時下興oversize搭配，不少女生都會穿男朋友的服飾，不過李亞男就笑言穿祖藍的衫不會oversize，而鞋碼是同一個size，所以穿錯對方的也無所謂。除此之外，李亞男透露，祖藍的衫並不多，且經常會穿同一件：「而且必須是拿（衣櫃中的）第一件！然後我就得後面的衣服放到前面來，偶爾把它排一下順序，讓他不時每次出去都是那一件衣服。」而平時她也會幫祖藍買衫、搭配等。

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眾所周知，李亞男與王祖藍是圈中出名的「長短腿之戀」，現場主持人還讓李亞男給予身材高䠷的女生建議，如何選擇男朋友，她坦言：「我覺得當然外表帥還是很吸引的，但是最重要的還是要看內心。他的外在可能沒那麼完美，但有時候內心太好了，就會被他吸引，他不會一直帥到100歲吧？所以選男朋友一定要選他的內在。」

祖藍給予女生建議。（視頻截圖）

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