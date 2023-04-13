黎諾懿大仔最愛探險 洪天明兩子雀躍玩VR

《侏羅紀恐龍探險樂園》3月底登陸香港E-Max，吸引了娛樂圈一班藝人帶埋小朋友一齊嚟探險玩樂，享受親子樂。

以家庭為首的黎諾懿、洪天明、湯盈盈、陳敏之、張達倫、周志康及陳國峰，趁假期帶埋囝囝、囡囡一齊狂歡。諾懿與太太李潔瑩，帶埋6歲的大仔黎峰睿(峰峰)來到樂園探險，峰峰面對栩栩如生的恐龍又驚又喜，十分可愛！

深受大人小朋友歡迎的「侏羅紀恐龍探險樂園」於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，日前也於香港九龍灣國際展貿中心 B1 層 Let’s Play Entertainment Centre 登陸。

日前亦吸引了多位圈中藝人朋友帶同小朋友來到這裡探險，當日黎諾懿夫婦帶埋峰峰來到樂園時，已經興奮不已，峰峰無懼幽暗的森林，諾懿拿起吊燈便急不及待去探險，尋找侏羅紀世界中的動植物，每當見到恐龍或食人花時，諾懿都會著峰峰試試將手放入牠們口中，峰峰迅速伸手入牠們口中，也九秒九把手收回，非常搞笑。

洪天明一家四口及湯盈盈與兩位愛女亦結伴來樂園玩，男子組天明兒子洪大仁(TJ)和洪竟琋(JT)，對恐龍的遊戲機和VR非常雀躍，玩完再玩，而女子組盈盈女兒錢凱晴和錢凱琪則喜歡騎恐龍，騎上仿真會動的恐龍在草原上行走，成為小小的馴龍師。

另外玩足全場多次的陳敏之則表示好開心，因為兒子雷子樂和同行的小朋友都好鍾意恐龍，一入場見到逼真的恐龍擺動著尾巴，感到相當興奮，「我都有一下驚呀！佢哋見到啲恐龍特別開心，成個圈我都玩過，我覺得好啱小朋友嚟，又可以認識恐龍嘅構造，有一part係將恐龍拆散晒，要小朋友動腦筋同埋用手指嘅肌肉，逐part逐part砌返啲恐龍出嚟，令到小朋友加深對恐龍嘅認識，同埋有一個VR射恐龍，就好有真實感，基本上佢哋每樣嘢都好鍾意，我自己就覺得騎恐龍好得意，好正！我生咗子樂之後，冇停過同佢去有主題嘅樂園，我哋家長都希望喺香港有多啲地方俾小朋友放電又學到嘢。」

同場的周志康也表示兩名女兒好鍾意恐龍，今次令她們大開眼界，「通常都係透過影片或者書本去了解，但今次嚟到呢個恐龍館，簡直大開眼界，因為好似見到真正嘅恐龍咁，小朋友可以同啲恐龍互動下，如果佢驚嘅話，又可以一齊砌恐龍，或者玩吓沙、喺呢個樂園跑吓，不論係大人小朋友都係一個豐富嘅體驗。我好鍾意同小朋友一齊跑跑動動，當中可以了解多啲唔同恐龍嘅特性，同埋我都同囡囡去探險，我覺得佢可以克服一個黑暗嘅環境，亦都可以同爸爸一齊互動。」陳國峰表示大仔是恐龍迷，這次大仔向他介紹了多種不同種類的恐龍，細仔就喜愛騎恐龍，對於這次的體驗，相信細仔對恐龍也會愛不釋手。

而家燕姐與契孫來也玩了半日，家燕姐如恐龍一樣大受歡迎，每5分鐘就有途人邀請她影合照，家燕姐笑說：「我都好似恐龍咁，好多人搵我影相呀！」當家燕姐與小朋友影相時，彷彿被恐龍追住，一班人不停跑跑跑，相當搞笑⋯⋯。