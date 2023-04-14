Jay Fung馮允謙用英文寫信比哥哥文法出錯　網民批評MK扮「ABC」

歌手馮允謙（Jay Fung）雖然在香港出生，但他在一歲半時已經隨家人移居加拿大，在外國長大的他深受西方的影響，所以連他的唱腔都比較外國風。直至2011年Jay Fung回港參加《超級巨聲3》，最終獲得亞軍，之後便留港發展，雖然他在港發展接近10年，但他仍然不太懂得中文，他亦經常被人叫「竹升仔」。

馮允謙（Jay Fung）雖然在香港出生，但他在一歲半時已經隨家人移居加拿大。

昨日（13日）Jay Fung在社交平台上載了去日本玩的照片，他與弟弟Tim一起去日本玩，他寫下：「今次開完演唱會終於可以同細佬一齊去日本玩relax吓！諗返起以前搭飛機，哥哥教我哋兩個做功課嘅往事～」之後他亦上載了寫給哥哥Ron的信：「Ron, although you couldn’t come on this trip with me and Tim, hopefully we can have another brother’s trip soon ~ and it will be amazing I promise !!!」

Jay Fung上載了與弟弟Tim一起去日本玩的照片。(ig@jayfungmusic)

Jay Fung上載了手寫的信後，有不少的網民就覺得他在外國生活多年，亦以英語為母語，但他在文法上出錯，是一個不應該犯的錯誤，批評他MK扮「ABC」。亦在網民指出外國不太著重文法，所以亦不是Jay Fung的錯：「香港人先捉人grammar」。