Jay Fung馮允謙用英文寫信比哥哥文法出錯　網民批評MK扮「ABC」

歌手馮允謙(Jay Fung)雖然在香港出生,但他在一歲半時已經隨家人移居加拿大,在外國長大的他深受西方的影響,所以連他的唱腔都比較外國風。直至2011年Jay Fung回港參加《超級巨聲3》,最終獲得亞軍,之後便留港發展,雖然他在港發展接近10年,但他仍然不太懂得中文,他亦經常被人叫「竹升仔」。

昨日(13日)Jay Fung在社交平台上載了去日本玩的照片,他與弟弟Tim一起去日本玩,他寫下:「今次開完演唱會終於可以同細佬一齊去日本玩relax吓!諗返起以前搭飛機,哥哥教我哋兩個做功課嘅往事~」之後他亦上載了寫給哥哥Ron的信:「Ron, although you couldn’t come on this trip with me and Tim, hopefully we can have another brother’s trip soon ~ and it will be amazing I promise !!!」

Jay Fung上載了與弟弟Tim一起去日本玩的照片。(ig@jayfungmusic)

Jay Fung上載了手寫的信後,有不少的網民就覺得他在外國生活多年,亦以英語為母語,但他在文法上出錯,是一個不應該犯的錯誤,批評他MK扮「ABC」。亦在網民指出外國不太著重文法,所以亦不是Jay Fung的錯:「香港人先捉人grammar」。