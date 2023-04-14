張敬軒有錢齊齊搵　孖造型師拍廣告：我都係為咗日後造型著想

早前張敬軒被倫敦導遊大爆他私下是貼地暖男，其實軒仔除了出名愛錫fans及提攜後輩，對自己工作團隊的每一員的照顧更加無微不至，最近他更孖住跟他合作多年的靚女造型師拍廣告，實行有錢齊齊搵。

軒仔孖住跟他合作多年的靚女造型師拍廣告，

向來甚受廣告商歡迎的軒仔，最近社交平台連出幾個廣告post，昨日一條短片更孖住他的造型師Constance Lee上陣，齊齊拍攝廣告片。片中造型師負責開車，跟軒仔chit chat，大談護膚心得，不知是否擔心造型師駕車技術存疑，客戶特意聘請錢家班拖車拍攝，認真大陣仗，提到軒仔是否也擔心造型師的駕車技術時，他笑說：「當然唔係，如果我揸可能大家仲驚，哈哈。」拍攝後軒仔亦大讚造型師表現，「平時Cons姐（造型師）幫我搵衫、搞造型係好妥當，我好信任佢，冇試過出現造型師整蠱藝人系列，估唔到而家佢連上鏡嘅表現都咁淡定，好自然。」至於今次孖住造型師搵銀，軒仔笑謂：「係為咗我日後造型著想。」其實去年ViuTV節目《Fashion Killer》請來Constance擔任顧問，她亦曾邀請軒仔上節目助陣，軒仔當時二話不說一口答應擔任其中一集嘉賓，瞓身支持戰友，可見軒仔與工作團隊成員感情深厚。

去年ViuTV節目《Fashion Killer》請來Constance擔任顧問。