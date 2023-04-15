黎姿退圈15年稱從未放棄過影迷　感激大家支持：生活上是一起走的

黎姿（Gigi）自2008年退出演藝圈至今已經15年，但她經常在社交平台分享日常生活，不時出席活動，依然有不少粉絲。最近，黎姿作客訪談節目《可凡傾聽》，大談退圈後的生活，更罕有提及祖父黎民偉。



黎姿與主持人曹可凡。（微博@黎姿）

在1985年出道後到2008年，黎姿留下了不少經典作品及角色，吸引大批粉絲追捧，近年露面總會被問及幾時復出，雖然她不置可否，但透過訪問表示：「其實我想告訴大家，我沒有放棄我的觀眾，我沒有放棄過我的影迷，我一直非常用心去感謝他們每一個人，他們一直在我旁邊，生活中留言給我，支持我、鼓勵我，其實我們在生活上是一起走的。」

黎姿雖已退出娛樂圈15年，但依然有很多粉絲。（視頻截圖）

眾所周知，黎姿出生於演藝世家，祖父黎民偉是香港電影之父，亦是一位民主革命家，祖母為香港第一代電影明星林楚楚，姑媽與堂姑媽分別是著名演員黎宣及黎灼灼，不過她一直非常低調，甚少提及這幾位長輩，直到今次，黎姿才罕有講到祖父，表達對對方的尊敬與敬愛：「其實我真的有這個祖父，我覺得很驕傲，因為他做的東西是很不容易，在戰爭的時候，他一直跟著前線的那些將士一起去打拼，一切都為了國家繁榮，所有的都為了國家，做了很多事情，我覺得很驕傲。」

黎民偉是中國電影早期開拓者之一，在上世紀20年代初於香港成立電影公司，曾積極參加孫中山的革命運動，後來擔任戰地記者，冒著生命危險以影片的方式記錄日軍侵華。

黎姿祖父黎民偉。（Wikipedia）

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