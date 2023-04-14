曾志偉生日要求嘉賓穿黑白色衫　收工作人員電話：希望大家盡情玩

今日（14/4）是曾志偉的70歲生日，他於晚上在尖沙咀舉行生日會，大量圈中人獲邀出席，包括林敏聰、阮兆祥、歐陽震華、謝天華，陳小春等等，而場地入口則圍上黑布以防記者拍攝場內情況。

志偉哥表示昨晚的齋宴共籌得760萬，創下新記錄。（陳順禎攝）

晚上約7時45分，志偉哥步出場地接受傳媒訪問，他先合十雙手感謝記者們的祝福和守候，再透露70歲的生日願望：「咁多年都冇改變，大家身體健康，觀眾睇節目個個都開心。我自己70啦，都要身體健康，大家都開心，大家都健康。」他坦言場地有限，只能招待二百多人出席：「圈中人都唔敢嗌晒，但個個嚟都好開心，準備集齊大家影張開心相，呢個我最想見到。」他表示今晚的Dress code是黑白色，更笑言：「想影一張好整齊嘅黑白相，唔怕㗎，顏色最緊要單純，今日大家都着到好靚嚟。」

阮少祥當然有到 。（陳順禎攝）

問到今晚是否不醉無歸，志偉哥直言今晚的主題正正是不醉無歸，為了讓來賓玩得盡興，他呼籲來賓們不要拍照：「就算藝人肯同你影，都唔好放上社交平台，自己珍藏就好，希望畀多啲空間藝人，藝人見到啲人一舉起相機就唔敢玩。」他續說亦收起晒工作人員的電話：「希望唔好有啲大家唔想見到嘅照片流出去，希望大家真係可以盡情玩，真正嘅不醉無歸。」提到前日的TVB生日派對，他笑言醉得最厲害：「一早斷咗片，啲人話我捉住佢講好多嘢，最大問題係冇人知我醉咗。（知唔知家燕姐同肥媽錫你？）呢個就好清晰，可能錫完嗰個冧咗，哈哈。」

. 陳小春和謝天華一齊競猜志偉哥幾點醉。（陳順禎攝）