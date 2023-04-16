陳自瑤直播帶貨踩足8小時　卸妝公開素顏真面目驚見憔悴面容

上月，無綫（TVB）聯乘淘寶做直播，月初由視帝陳豪與陳敏之的頭炮直播騷，兩人長達6小時的直播全場銷售額突破2,350萬人民幣，3月30日第2場直播以陳自瑤（Yoyo）為主，陳敏之及馬國明（馬明）三人直播帶貨，銷售額更突破7,320萬人民幣（約8,362萬港元），成績相當可觀。現時Yoyo除了會開直播帶貨，還會一邊食宵夜，一邊與內地網民互動，更大方分享自己卸妝過程，毫不介意以素顏示人。



陳自瑤，陳敏之及馬國明（馬明）三人直播帶貨，銷售額更突破7,320萬人民幣（約8,362萬港元）(直播截圖)

陳自瑤前年曾登上無綫節目《識貨》帶貨，但當時就被狠批「唔知你賣乜」、「沉悶」，搞到佢淚灑當場。今次再帶貨，陳自瑤明顯有備而戰。

近日凌晨時份，剛下班回家的Yoyo不忘開直播，她毫無包袱地直接在網民面前卸妝，畫面中的Yoyo皮膚光滑緊緻，可見她落足心機保養，完全不像41歲。但是Yoyo的眼神疲倦，眼窩凹陷看起來非常憔悴。不少網民感到震驚：「她年輕時眼睛很有靈氣的」，「怎麼現在雙目無神。」不過亦有網民為Yoyo平反表示：「畢竟直播了8小時」、「工作一整天，凌晨才回家吃宵夜卸妝，肯定疲倦啊」。

YoyoKeep得好好（IG/@chenchiyiu）

但是卸妝後，雖然皮膚光滑，但明顯見到她容貌變得憔悴（小紅書圖片）

但是卸妝後，雖然皮膚光滑，但明顯見到她容貌變得憔悴（小紅書圖片）

其實，Yoyo曾經拍Vlog分享直播並沒有想像中容易，影片中記錄了她首次參與直播前在後台的準備，由早上起身到傍晚5點半幾乎無休息過：「我由今朝早9點起身，跟著到而家先食少少嘢，都冇食過飲過任何嘢，因為今日實在太忙。」難怪Yoyo會如此憔悴。