中年好聲音｜支嚳儀被淘汰出局　吳大強拖實韋綺姍合唱勁高分

TVB的音樂比賽節目《中年好聲音》大受歡迎,而比賽亦進入白熱化,昨日(16日)一集要淘汰一名選手選出六強作總決賽。今集是與歌手合唱爭取出線機會,而經過一系列的比賽後,支嚳儀被淘汰出局,無緣參與決賽。

TVB的音樂比賽節目《中年好聲音》大受歡迎。(《中年好聲音》截圖)

七強的選手分別聯乘七位歌手合唱,分別是李佳及谷婭溦合唱《一路上有你》、龍婷及彭家麗合唱《一切也願意》、顏志恒及吳浩康合唱《我的快樂時代》、羅啟豪及張崇德合唱《不要重播》、吳大強及韋綺姍合唱《Tonight I Celebrate My Love For You》、周吉佩及雷有輝合唱《留住我吧x情人》、支嚳儀及林二汶合唱《Can’t Take My Eyes Off You》。

七強的選手分別聯乘七位歌手合唱。(《中年好聲音》截圖)

節目中取得最高分的是吳大強及韋綺姍一組,一共獲得91分,而評判陳潔靈及肥媽亦給予19分的高分。吳大強在唱完之後更偷偷親了韋綺姍一下,韋綺姍立即露出驚訝的表情,被車婉婉取笑是「一對新人」,吳大強兒子吳偉豪亦在台下為爸爸打氣。最後車婉婉請他們下台時更說「人情」可以給她:「一對新人可以落台先」,而全場觀眾亦即時起哄。

節目中取得最高分的是吳大強及韋綺姍一組,一共獲得91分。(《中年好聲音》截圖)

伍仲衡問韋綺姍知不知道被吳大強親了一下:「我哋本來係話唔錫㗎,佢突然間錫咗我一啖。」吳大強立即說是「情不自禁」,而伍仲衡亦話他們應該來個「法式濕吻」便能取得100 分的滿分,韋綺姍立即拒絕說:「梗係唔得!」

伍仲衡問韋綺姍知不知道被吳大強親了一下。(《中年好聲音》截圖)

伍仲衡說很享受他們二人的表演,他們的聲音合唱起來很有火花,陳潔靈說:「我第一次見到一個參賽者由唱隻歌都未停過要揸住Rita(韋綺姍)隻手,我覺得Bill(吳大強)今晚有啲似拉丁王子,難得喺個台上面比賽緊,但佢識得同對手互flirt(調情)。」隨即被肥媽取笑吳大強是來「溝女」的,她亦說享受吳大強及韋綺姍的舞台,大讚他們十分合拍,就像「夫妻檔」一樣,拿到91分高分很值得。