鄭裕玲同500位師友作出分享　用自己奮鬥經歷鼓勵年青人

早前有企業社會方案舉辦活動為500 位師友打氣，創辦人兼董事曾安業（Patrick）更邀請到著名藝人鄭裕玲小姐（Dodo 姐）及 IG 紅人 Chris Polanco（陳杰）與眾多學員、師友師分享自身奮鬥經歷及不斷學習的重要性。

創辦人兼董事曾安業（Patrick）更邀請到著名藝人鄭裕玲小姐（Dodo 姐）及 IG 紅人 Chris Polanco（陳杰）與眾多學員、師友師分享自身奮鬥經歷及不斷學習的重要性。

活動上，Dodo 姐與出席學員分享其透過不斷努力在演藝圈中突圍而出的經歷，並剖白如何透過不斷學習新知識來克服演藝路上的挑戰，把握新的機會，同時希望以此鼓勵大家勇於面對逆境，積極思考自己的未來。

活動上，Dodo 姐與出席學員分享其透過不斷努力在演藝圈中突圍而出的經歷。

為鼓勵學員多善用網上資源自主學習，Patrick 更即席表演為是次活動而上網自學的非洲鼓，卻被出名要求高的 Dodo 姐彈「未夠班」！幸好 Patrick 早有預備，即時邀請 Chris 上台教授大家演奏非洲鼓的基本技巧，並帶領 Patrick、Dodo 姐和在場 500 位師友進行非洲鼓大合奏一曲《WE WILL ROCK YOU》，以節奏澎湃的音樂為大家注入正能量，鼓勵大家每日走一小步，成就「鼓」舞人生。

首次出席同類型青年活動的Dodo姐說：「十分感謝 Patrick 邀請我出席今次活動，讓我有機會以自己的成長經歷鼓勵年青人。Patrick今日邀請陳杰教大家玩非洲鼓真的十分有心思，幸好我自己的節奏感都不錯，加有名師指導，所以十分快便上手。最後和全場同學一起合奏《WE WILL ROCK YOU》真的十分震撼，希望所有朋友都和我一樣享受今天的活動！」 Patrick稱：「今天的活動名字是『師友同行．成就「鼓」舞人生』，英文名則是 Small Steps Big Impact，其實是希望可以勉勵各位學員，每日一小步是可以成就『鼓』舞人生。各位學員覺得今日的活動好玩之餘，亦希望會令大家有所反思。縱使今天只是大家人生的一小步，我們依然希望這一小步可以為大家帶來啟發，幫助大家成就他日的 Big Impact！」

首次出席同類型青年活動的 Dodo 姐。

一向熱心公益活動的陳杰說：「十分高興有機會出席今天的活動與 Patrick、Dodo 姐及眾多年青人一 起 Jam 歌，常言道『where there's a will there's a way』，只要有興趣的話，大家亦可以好像我一樣 透過日常生活自學音樂、廣東話和英文。我希望大家可以在今天的活動中得到啟發，循自己的興趣自 主學習，為自己帶來積極正面的影響！」