安心事件四周年｜鄭秀文奪影后馬國明準備結婚　許志安黃心穎復出

四件前的今日，許志安與黃心穎被爆出於的士內偷情，「安心事件」成為本港最大話題，甚至是近十年娛樂圈最轟動的新聞。事件發生後，許志安黃心穎先後出來向公眾交代事件並道歉，兩人亦休息了好一段時間，暫時放低演藝界的工作，黃心穎亦由TVB力捧花旦變成地底泥，除了工作頓失，亦要遭受網民們狠狠的討伐。

許志安和黃心穎因四年前爆出的「安心事件」名聲一落千丈。（Instagram/@jacquelinebwong）

在個人生活方面，許志安獲得老婆鄭秀文的原諒，雖然再沒有公開出席活動之類，但鄭秀文亦不介意繼續提起老公。昨日金像獎奪得視后，在台上只多謝「家人」，但在台後也有感謝許志安，看來兩人關係並沒有去到不可收拾的地步。至於黃心穎，事件發生後與馬國明很快便分手，而馬國明已找到湯洛雯這位準新娘，很快便拉埋天窗，黃心穎亦與RubberBand鼓手泥鯭展開新戀情，兩人亦不忌憚公開關係。

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在工作方面，許志安兩年前已靜靜地復出，除了參與拍攝台劇《接招吧！製作人》，亦有推出新歌《人與人之間》，更奪得903的冠軍歌，更試過開音樂分享會繼續為全面復出試水溫。而黃心穎則高調地復出，殺入樂壇推出新歌《Crown Me》，走妖艷風格路線，成功吸引不少人注意。

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事件發生了四年，四位當事人都已經重新走上人生的軌道，或者每人選擇放下的方式都不同，原諒也好，離開也好，但人生依然要繼續走下去，總不能為一件事糾結太久。

鄭秀文獲封影后後，在頒獎台上未有多謝老公許志安，她表示並不是遺漏：「會返屋企多謝佢！」（陳順禎 攝）