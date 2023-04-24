姜濤舞蹈影片登微博熱搜第一　內地網友拿他與全盛劉德華比較

人氣男團MIRROR成員姜濤日早前現身「西九音樂節」又唱又跳，狀態大勇獲得不少粉歌迷讚不絕口，就連他的偶像「亞洲舞王」羅志祥都留言給予鼓勵，令他再度登上微博熱搜引起討論。早前姜濤的舞蹈影片再度爆出，更成功登上微博熱搜第一位，榮獲76萬人次以上觀看，不過留言區卻惹來清一色負評，姜濤慘被狠批「又油又肥」。



姜濤表現非常落力跳至大汗淋漓，歌與歌之間沒有停頓位跳足30分鐘。（鄺鈺瑩攝）

一向被指「紅不過羅湖」的姜濤，近日「西九音樂節」表演片段被轉載至微博，以「香港頂流」的著稱撃敗福原愛，榮登微博熱搜第一位，影片共有76萬人次以上觀看，2.7萬人次讚好，成功掀起討論度。不過，留言區卻惹來清一色負評，姜濤慘被狠批「又油又肥」未達偶像標準，不解為何香港人對明星的審美標準降級了，更嘲笑姜濤的表演，顛覆了心中對頂流的定義，有網民說：「我心裏的頂流是劉德華那種級別，是頂流的標準降低了嗎？」

以「香港頂流」的著稱撃敗福原愛，榮登微博熱搜第一位。（微博截圖）

而為何對姜濤的喜愛，在中港兩地會有着如此大的落差？真的如內地網民所指，香港人審美標準變差？其實說穿了是「共情感」問題。首先，姜濤參加節目《全民造星》出身，港人可透過節目，一步步望着這位「年輕人」如何成長，而最後能成功順利出道，他的幸酸與努力，粉絲是有望共睹。

點擊睇內地網友留言：

+ 3

其次，一位藝人是否會紅，除了實力外「運氣」也不可缺少。早年疫情嚴重，香港人有如困獸鬥一樣，困在香港足足三年不可旅遊，整體社會士氣大挫。而MIRROR為疫情下的香港注入不少活力，推出多首琅琅上口的熱唱歌曲，帶動本土娛圈的復甦，時來運到亦成為香港新一代「頂流偶像」。由於香港人可謂是見證姜濤的成長，好自然能代入他的角度，理解他的感受，而這些「共同」經歷，說穿了是港人與姜濤獨有的情感，所以港人特別愛護這位歌手。

姜濤唱跳到大汗淋漓。(keung_show@IG)