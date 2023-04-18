22歲聲夢小花文凱婷被爆戀上大17歲導師　疑介入前段戀情變第三者

TVB節目《聲夢傳奇》成就了不少的唱將，除了炎明熹、姚焯菲外，文凱婷（Aeren）亦開始為人熟悉，她出道時曾同屆參賽者孫漢霖傳出戀情，雖然二人都異口同聲的否認，但經常以「情侶檔」拍片出現。

昨日（17日）有報道爆出文凱婷的男友原來另有其人，並非是孫漢霖，是比她年長17年的唱歌導師湛耀東（Waye Cham），更驚爆文凱婷是「第三者」的消息。據悉，文凱婷男友湛耀東本有一位拍拖多年的女朋友，女方一直陪伴湛耀東經歷高低，但於去年6月開始，指文凱婷搭上湛耀東，更令湛耀東與女方分手。

而被人爆出拍拖消息是早前文凱婷與湛耀東前後腳出發澳洲，把臂同遊，而「神隊友」的湛耀東媽媽更將「合家幅」上載至社交平台，令二人戀情「斷正」。有指湛耀東媽媽用emoji擋著文凱婷的臉，更寫下：「一家人齊齊整整」為題，令人聯想文凱婷與湛耀東發展神速，已經成為一家人，事後照片很快便被湛耀東媽媽刪除。亦有指文凱婷與湛耀東拍拖的時候，湛耀東與前女友仍然未分手，所以文凱婷便落得「第三者」之名，據報道所講，前女友因為這件事而心情低落。

文凱婷對於事件亦有回應，指自己現在是蜜運中，而男朋友亦是前歌唱老師：「我同我男朋友一齊嘅時候，大家都係單身狀態！」等於間接承認了湛耀東的身份，不過就否認是第三者。

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