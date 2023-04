卓韻芝宣布已離婚　與美指梁子賢感情昇華：你將永遠是我的朋友

卓韻芝4月18日早上突然投下震撼彈,宣布與從事電影美術的梁子賢離婚。雖婚姻劃下句點,但阿芝指二人感情早已昇華:「一場離合散聚的共同體驗,情誼不會結束,而是生命裡多容納一個靈魂。」



卓韻芝4月18日早上突然投下震撼彈,宣布與從事電影美術的梁子賢離婚。

梁子賢憑電影《飯氣攻心》入圍金像獎最佳美術指導,可惜未能獲獎,輸畀《風再起時》雷楚雄、黃敏軒。能入圍就是肯定,即使去年已離婚,阿芝仍表示為對方高興:「得悉你獲取提名,我很高興,肉緊死人,典禮翌日仍在互相提醒和勉勵;自問沒曾想像婚姻會結束,更沒曾想像婚姻結束時內心竟有貢獻感。」

卓韻芝當日結婚鄭秀文、阿Sa蔡卓姍、梁詠琪同埋周勵淇組成史上最強姊妹團。(IG:@cheukwanchi)

成為最親密的陌路人,卓韻芝仍感激生命中有梁子賢的出現:「上年,我們分開了,兩個人比從前更了解對方,多了一段糊里糊塗的共同記憶,一場離合散聚的共同體驗,情誼不會結束,而是生命裡多容納一個靈魂。你將永遠是我的朋友,我將永遠有你撐腰;我倆的內心小孩純潔如初。繼續約食飯、相約BBQ,我說過「保重」,說完我失笑,好像好像誇張了。愛情有雷,婚姻有義。梁子賢,勾過手就是朋友。I have a pen, the pen is blue. I have a friend, the friend is you」

卓韻芝與梁子賢感情昇華。(IG:@cheukwanchi)

卓韻芝前日金像獎有發文支持梁子賢。(IG:@cheukwanchi)