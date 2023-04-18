胡杏兒頻撲返港為三仔慶祝2歲生日　老公感慨：感覺是他第1個生日

現年43歲的胡杏兒於2015年跟商人李乘德（Philip）結婚後，先後誕下三個可愛兒子，大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及三子李奕宏（Liam）。已為人妻人母的胡杏兒未有工作停下，繼續中港兩地飛努力賺奶粉錢，日前以一襲高貴翡翠綠色Deep V晚裝現身上海活動，之後極速即回港為三仔慶祝2歲生日，享受天倫之樂。

胡杏兒3日前出Po透露身在上海出席活動。（IG@myoliemyolie）

一襲翡翠綠色Deep V晚裝，盡顯高貴氣質。（IG@myoliemyolie）

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據悉李乘德和三仔Liam都是3月壽星，但由於杏兒工作太忙，去年帶埋二仔和三仔一齊返內地工作，兩子不幸確診新冠肺炎，三仔更被指要在隔離中度過1歲生日。今日李乘德在社交平台分享在家中為三仔慶祝生日的全家福，杏兒變回「師奶Look」，素顏戴住頭箍依然好省鏡，李乘德以英文留言感慨留言：「我們小Liam遲來的2歲生日，去年我們無法一起慶祝，所以這次感覺就像是他的第一個生日🎂」。他指Liam因為是孻子，一直被兩個哥哥寵壞，無論喜歡甚麼玩具，哥哥都會先讓弟弟，令Liam性格有點火爆。Liam現在開始學習語言，他們決定先教Liam講三個字：「我給你❤️」。

喺屋企為Liam仔開生日派對，慶祝2歲生日。（IG@hakkaphil）

牛牛生日蛋糕。（IG@hakkaphil）

Liam更喜歡惡作劇，但每次影相都笑容欠奉，李乘德特別提供一段Liam整古整怪的短片，曝光客廳的另一面非常寬敞，讓小朋友有好多活動空間，他寫著，：「他非常惡作劇，有搞笑的面孔和動作，讓我們整天都在笑。 Sai Sai Lo（細細佬） 仍然保持死板臉，所以我加上了上周他的一段影片，展現了他性格和佻皮的一面。 享受！」陳敏之、單文柔、林子善等都有留言祝細細佬生日快樂。

Liam古靈精怪。（IG@hakkaphil）