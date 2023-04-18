法言人｜蔣祖曼演法官嘆與張頴康「相愛很難」：一見佢個樣就想笑

昨晚（17日）一集，女主角之一的蔣祖曼（Joman）出場，飾演區域法院法官「翁官」（又名Hazel/「釘官」）的她，庭上出名鐵面無私，私底下卻是性情中人少女心，角色連房間主色也粉紅色，絕對「剛柔並重」。於劇中與蔣祖曼發展戀情的張頴康（康仔），其飾演的張大狀（又名大雄）每當遇到壓力便會狀況百出，名副其實「緊張大狀」。昨晚二人庭上首度碰頭，張大狀因信心問題大失水準，不但陳詞講到「甩甩咳咳」，更驚到喪咳，翁官對其留下極差印象。雖然第一印象觸礁，但據知今晚大雄將上演英雄救美，令Hazel對其漸生情愫，二人之後更有不少含蓄又甜蜜的互動…每次演出都能贏取一定正評的康仔，是次獲讚咬字清晰。原來康仔確是花了不少功夫在對白上，單是背熟台辭也花了一個月時間，更要玩「晚間自閉」：「嗰陣每晚食完飯就匿喺架車度係咁背，我覺得要背到好熟先演到個感覺。今次個角色仲有前期同後期嘅分別，大家睇落去就知道。」康仔續指另一難度是如何演繹一個緊張但又不失有腦的大狀：「佢係大律師，所以就算演緊張狀態，都唔可以演到好蠢咁。」

原來張頴康同蔣祖曼識咗成十五年。

馬明問候Joman：對住張頴康辛唔辛苦

康仔與Joman這對「翁雄」CP，早於劇集開播前已成功入屋，獲讚期待指數高，Joman透露原來與康仔早於15年前拍攝電影《圍城》已經結緣，今次再度攜手合作，Joman笑指對方變得更開朗風騷，又謂曾獲馬明問候「對住張頴康辛唔辛苦」：「今晚一集會有場拖手過馬路嘅重點場口，我同佢係凌晨拍嘅，劇組要慢鏡拍，所以唔可以跑得太快驚Out focus。嗰晚我著住高踭鞋跑咗好多次，隻腳跑到好痛，又要Keep住好甜蜜咁，但其實我一見到佢個樣我就想笑，但又要控制住自己嘅表情，對住佢真係好難做到好認真嘅感情戲。但我哋拍得好開心，好似聚舊咁。」Joman又指為做好釘官，專誠問經常出入法庭的好友「攞料」。

只要一緊張，張大狀真係狀況百出架，會眼朦啦、咳啦、講嘢甩甩咳咳啦，仲會講錯嘢。

容天佑四歲開始拉筋拉出超直飛腳

另一組值得關注的演員，則是丁子朗（丁丁）飾演的見習律師Hogan及容天佑飾演的見習師爺Tony仔。Tony仔上周五一出場已憑藉青靚白淨外表以及好身手成功備受關注，昨晚Tony仔為教訓飾演躁狂男的楊證樺，一朝「逆天」跳躍起飛腳有姿勢有實際，獲網民大讚有型有款，更笑言天佑可考慮加入POTT（隱形戰隊）。談到「起飛腳」秘訣，天佑說：「因為我四歲已經開始學跆拳道，由嗰時開始，我朝早起身同每晚瞓覺前都會拉筋，keep住啲筋唔好硬，所以就算有踢腿動作，都可以keep到隻腳直。」丁丁昨晚則大獻口才及腦力，在與Tony仔及田佑家律師（林夏薇飾）研究案情期間，在20秒內一口氣流利地講出一大堆離婚需要填補的表格以及相關程序，丁丁事後笑指自己背對白不算最辛苦一位，並謂幸好有機會先向兩位前輩馬明及張頴康偷師：「因為係拍法庭戲先到office戲，拍法庭戲時我就係咁睇住馬明同張頴康點講對白，然後自己慢慢學同吸收，有前輩咁樣帶住都幾好。」

今晚一集，二人會有一場浪漫嘅奔跑戲，密切留意。