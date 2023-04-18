熊黛林為女女搞生日會辛苦過返工　再強調絕無偏心：兩個都係寶貝

熊黛林（Lynn）今日（18/4）現身中環出席醫美品牌開幕儀式，身穿白色貼身露背長裙出場的她高貴優雅，更不時向在場傳媒嘟嘴派心。明顯清減不少的阿Lynn接受訪問時透露，因早前兩位女女生病了，自己既要忙於照顧她們，又要籌備她們的5歲生日會，非常辛苦所以瘦了很多。



身穿白色貼身露背長裙出場的阿Lynn高貴優雅。（葉志明攝）

談到兩位女女的生日會情況，她說：「上星期開咗，對於我嚟講好大型，全班同學都嚟咗，又有啲朋友仔，大人、細路都好開心。」至於準備了什麼生日禮物，阿Lynn表示：「家姐好鍾意公主嘢、扮靚嘢，妹妹鍾意爸爸鍾意嗰啲，車呀、錶呀，兩個鍾意嘅嘢完全唔同。買嘅嘢就算唔同都要一人一份，唔可以偏心。」她坦言搞生日仲辛苦過返工：「真係好辛苦，好多嘢都要我諗點樣整，好彩幾個姑媽都好幫手，好好彩有好多人幫我，小朋友玩得開心，我見到都好開心。」

阿Lynn明顯清減不少。（葉志明攝）

對於早前阿Lynn一家四口到迪士尼遊玩，卻因為手抱大女而被指偏心一事，她強調當然沒有偏心：「自己嘅BB點會話偏心啫，冇辦法，因為阿妹真係重啲，我真係抱唔到咁耐，通常都係我抱家姐多啲，阿妹鍾意黐爸爸，所以爸爸抱多啲。爸爸都係錫我，所以畀我抱家姐多啲，家姐黐我㗎嘛。兩個都係我寶貝，兩個我都好錫。」阿Lynn笑指雖然兩姊妹有時會爭寵，不過她們很乖所以無須擔心：「我屋企人多，有我、爸爸、嫲嫲，咁多姑媽，實會有人抱佢哋。」

嘟嘴派心。（葉志明攝）

嘟嘴派心。（葉志明攝）

另外，阿Lynn透露5月將開拍電視劇《守城者》，內容是關於香港警察，亦雲集很多知名演員：「小春、任達華、李治廷，仲有好多出名演員，陣容強大，好榮幸係其中一份子。」對於早前的唱K影片聲線被指似王菲，她笑言有模仿對方：「鍾意佢嘅歌、鍾意高音，成日唱K都會唱佢嘅歌。（有網民提議你去參加《浪姐》，你話高得濟，發生咗未？）咁就...唔係好方便講，我自己都知嘅。」

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