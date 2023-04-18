鄧萃雯少接真人騷　最怕24小時被望住：我好易講啲唔講得嘅嘢

久未露面在港出席公開活動的鄧萃雯（雯女）今（18日）在中環出席由音樂兒童基金會（MCF)舉辦的《跳出劏房的音樂兒童》展覽啟動禮。原來從MCF成立開始，她就一路上給予支持，見證不少小朋友學習音樂，令她大為感動。

鄧萃雯對於《巾幗梟雄4》拍不拍得成隨緣。（梁碧玲攝）

在接受訪問時雯女除了講及與MCF的成長故事外，問及好朋友鄭秀文（sammi)勇奪金像獎影后有沒有給予祝賀，她就表示：「我相信呢幾日佢收到好多個message。我會嘅，等呢兩日啲人send晒之後我會寫一篇長啲嘅文。」

最近好拍檔黎耀祥返港，問及二人有沒有見面，雯女就表示沒有。再提到《巾幗梟雄》是不是有計劃開拍第4輯，她就表示要問祥仔，因為他與TVB的關係比較緊密：「應該收到風多啲。（想唔想拍？）我其實俾咗期好多次啦。（有指話係合拍劇，要等內地方面審批。）我諗都係一定存在一啲問題，所以先未係可以開始到。（驚唔驚拍唔成？）我覺得冇咩驚唔驚，我不不嬲都將呢啲交俾主耶穌，謀事在人，成事始終在天，有得拍就係一個緣份，冇得拍總有一啲意思。」

鄧萃雯強調自己不適合參加真人騷。（梁碧玲攝）

另外，眾所周知內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，曾有傳節目邀請雯女，問及有否此事，她就表示有人問過，但強調自己不適合參加這種節目：「我唔啱做呢啲嘢。因為又要唱歌又要跳舞，跳舞完全唔係我個瓣。工作壓力強度其實我覺得唔容易。」表示獻醜不如藏拙。

鄧萃雯之後會寫長文恭喜鄭秀文。（梁碧玲攝）

11月才剛拍畢一部劇集的她，目前會中港兩邊走，爸爸在北京生活，她都不時探望，更直言愛吃北京填鴨。直言目前沒有接新劇拍攝的她，問及會不會多接綜藝真人騷，她就表示：「其實你見我都係好少做綜藝，我有啲唔係好得可以二十四小時比部機對住，因為我真係好真人，我好真人嘅時候會好易講啲唔講得嘅嘢。」而這幾天她將停留香港，20日為好朋友關心妍的福音音樂會做嘉賓，屆時她會有表演，我們就拭目以待。