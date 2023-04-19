何超蓮結婚｜三太陳婉珍巨型珍珠戒指登熱搜　高貴穿戴顯豪門氣派

已故賭王何鴻燊三房千金，現年31歲的何超蓮與34歲的男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，這段情終於修成正果，他們一連兩日 (17-18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，分別以中式和西式婚禮進行，超蓮正式成為人妻，竇驍亦正式成為「賭王駙馬」。一對新人昨日雙雙於微博發文官宣結婚，寫道：「三餐四季 餘生漫漫」，一同步進人生另一階段，他們的摯親好友亦有到場出席婚禮見證兩人完婚，為一對新人送上最真摯的祝福。

兩人於微博官宣結婚。（微博圖片）

超蓮一向與家人感情極Close，她媽媽三太陳婉珍與家姐超雲，以及龍鳳胎弟弟猷啟當然也有到峇里參加她的婚禮。三太的衣着打扮更意外成為了焦點，尤其是她昨日所配戴的一隻珍珠戒指，就惹來網民熱烈討論，還登上了熱搜榜。三太右手上那隻珍珠戒指比波子還要大得多，即使在大合照中亦十分搶眼。

三太與超蓮以及姊妹團合照，手上珍珠戒指好搶眼。

當日三太還配戴了珍珠耳環、珍珠頸鏈以及翡翠玉鈪，估值以千萬計。而她在17日舉行的中式婚禮上則配戴了翡翠耳環、長長的翡翠頸鏈、翡翠玉鈪以及超閃巨型鑽戒，同樣是價值連城的珍藏。三太這兩日的穿戴高貴優雅又恰到好處，獲網民激讚有品味，沒有浮誇炫富卻盡顯豪門家底。網民又讚三太年屆69歲依然保養得好好，流露出名媛太太的氣質。

在兩家人的合照中，三太的珍珠戒指依然好搶眼。

點擊睇三太於中式婚禮當日的穿戴：

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