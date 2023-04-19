法言人｜趙璧渝再挑戰性感極限　劇中裸照由親妹操刀：逼真啲

由馬國明、林夏薇、張 頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗主演的 《法言人》昨晚（18 日）劇情講述，張大狀（張頴康飾）為治好自己的「緊張」及「口吃」， 專誠拜會同樣受過口吃問題困擾的資深法官曹官（胡楓飾），請教克服心理障礙技巧。雖然胡楓（修哥）已年屆 91 歲，但不單對白依然講得清晰，精神狀態亦相當 精靈。原來拍攝期間適逢修哥正日生日，劇組總動員與修哥切蛋糕慶生。有份參與 當日拍攝的蔣祖曼（Joman）對於可以為修哥慶生深感興奮，大讚修哥專業及魄力 驚人：「我第一次有幸同修哥合作，我好佩服佢，佢好早就抵達現場準備，全程冇 乜坐過，仲要不斷係咁行，我叫佢坐低休息吓，佢猛話：『唔使呀！我開工唔坐架』。 修哥仲係咁同我哋傾偈，啲對答好精靈，仲要識好多潮語同有 gag 位，好犀利。」

拍攝當日，劇組專誠為修哥慶生。

胡楓老當益壯、活潑可愛，觀眾都好樂意見到佢客串演出。

昨晚另外兩大亮點，是郭子豪飾演的癡情狂，及升呢夥拍黃嘉樂演 CP 的趙璧渝 （Osanna）。趙璧渝飾演 18 歲時曾拍攝裸照的當紅 KOL Coco，近日 Coco 遭當年操 刀的攝影師勒索鉅額，並要脅公開相關裸照，Coco 就事件尋求施雷律師樓協助， 因而結識律師阿 Will（黃嘉樂飾）。身為公眾人物的 Coco 捲入裸照風波引起極大關 注，昨晚她自告奮勇獨自面對傳媒一幕相當有型，霸氣十足的她向著傳媒振振有詞 的說：「你哋搞到我個仔，就係挑戰我底線。」遂成功俘虜阿 Will！

趙璧渝型又得、甜美又得，得咗！

同《隱形戰隊》兩個樣

已有十年拍劇經驗的 Osanna，2020 年憑《法證先鋒 IV》中的晒黑 Bra 演出引起關 注，近期她在《隱形戰隊》中的臥底角色亦引起迴響，除了因為角色是推動劇情關 鍵人物，Osanna 的亮麗演出亦是討論點。雖然 Osanna 兩套劇推出時間如此接近， 但她卻成功演繹出兩種完全不同感覺，不但造型方面有分別，今次角色亦明顯比 《隱形》有自信及有氣場得多，有網民驚呼不能相信是同一人。

為咗呢吓凌厲嘅眼神，Osanna 事前做咗好多功課。

誠邀親妹幫忙拍道具裸照：我只係打咗底

談到是次演出，Osanna 感謝家豪哥及陳志江給予信心，並坦言是次角色與過往大 不同：「係我入行 10 年最完整同最大挑戰嘅角色，除咗因為佢有故仔，個角色性格 亦同我本身好大差別。我本身好鍾意笑，但呢個角色需要好強大嘅氣場，所以為咗投入角色，之前都睇咗好多講女強人嘅戲，去學習凌厲啲嘅眼神同表情語氣，變咗 拍劇嗰陣，我都覺得自己比平常同屋企人講少咗嘢 cool 咗。」談到劇中流出裸照， 雖然拍出來的鏡頭只有「三小格」，但 Osanna 卻為此花盡心思，專誠找來親妹幫忙拍攝性感照，之後再給予劇組加工：「因為想逼真啲、我當時淨係打咗底，覺得都真係幾性感所以自己收藏算。」

為咗呢三格仔裸照，Osanna 好認真咁搵妹妹拍攝咗一輯性感照片畀劇組加 工，勁專業。

趙璧渝在《法證先鋒IV》的演出。（電視截圖）

趙璧渝在《法證先鋒IV》的演出。（電視截圖）