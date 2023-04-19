麥惠琪19歲孖男友買樓無自己名　J2節目爆有人攞過12 億贍養費？

明晚（20 日）11 點播出J2節目《不正常愛情研究所》，今集由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）擔任主持。今集討論話題是「對簿公堂」 。

今集由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）擔任主持。

今集《不正常》主題涉及「婚前協議書」同「夾錢買樓」問題。

現今世代不少男女情投意合，寧願選擇同居，都不願意註冊結婚。而荷李活藝人婚前，都會同另一半簽定婚前協議書作保障。今集各主持就會討論一紙婚書的重要性，想不到外表開放的 Gillian 同 Jojo 雖然理由不同，但都異口同聲表示結婚一定要註冊。Gillian 接受訪問時說：「可以唔擺酒，但一定要註冊。冇一紙婚書,口頭講冇意義。同埋唔接受同老爺奶奶一齊住，同老公係想有自己家庭同空間。」Gillian 笑言講起來才知原來自己都頗傳統，談到簽婚前協議，她有點委屈說：「大家嗰時應該好 sweet、好開心，但突然間好似劃清界線，中間多咗唔信任。我都會嘗試瞭解係咪屋企人迫佢或者有個皇位要佢繼承呀。」

Gillian （左）認為結婚一定要註冊，反而 Susuca 覺得婚書不代表什麼。

Jojo 同 Susuca 都接受「婚前協議書」,認為保障雙方。

Gillian 對婚姻的概念比較傳統。

Jojo 要求註冊的理由就比較實在，因為可以用老婆身份替另一半作重要決定，她說：「有咩事可以用老婆身份簽紙，好似入醫院做手術。同老爺奶奶住都可以嘅，不過要睇下係咪啲好開心嘅老人家傾到偈。」對於婚前協議書 Jojo 並不抗拒，反而歡迎，她的理由好搞笑但又實在：「簽得一定屋企有家底，將來有乜嘢事我都有保障，不過一定要有條條款，假如有小朋友，我要有撫養權。」

結婚另一殘酷的現實，就是樓契是否用雙方名字登記，節目中 Susuca 提到親身經歷，原來19 歲那年她跟男朋友夾錢買樓，但樓契只有對方名字，她笑說：「其實雙方家長有份出錢，我哋都冇搬入去住，用嚟放租。」二人分手收場，最後樓宇升值出售，男方亦有遵守口頭承諾，將賣樓所得一人一半。

Jojo 笑言簽得「婚前協議書」,代表有一定家底。

明晚嘉賓請來專業人仕范律師，他處理過不少涉及民事爭錢、爭仔（撫養權）、爭身家的官司，他講到最浪漫一單 case，要數到剛過去的情人節，為一對 70 多歲的公公婆婆證婚，當中牽涉故事非常迂迴。原來這對「新婚夫婦」，第一任結婚對象正是對方，之後二人離婚，到後來再走在一起，當中他們經歷過什麼？范律師又會同觀眾分享離婚，香港最高紀錄的贍養費金額達 12 億港元，記住留意明晚《不正常愛情研究所》。

范律師（左一）會同觀眾分享離婚case，而香港最高紀錄的贍養費金額達 12 億港元。

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